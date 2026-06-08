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Trước "giờ G" kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: "Bí kíp" làm chủ phòng thi môn Ngữ văn

Cô Trịnh Thu Tuyết (HOCMAI) định hướng lộ trình rà soát kiến thức trọng tâm và kỹ năng làm bài khoa học, giúp sĩ tử vững tâm lý bứt phá trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026.

Hằng Trần
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Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đang đếm ngược những ngày cuối cùng. Trước "giờ G", cô Trịnh Thu Tuyết – giáo viên bộ môn Ngữ văn thuộc Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã đưa ra những định hướng chiến lược giúp học sinh tăng tốc chặng cuối.

Bằng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, nữ nhà giáo đã cụ thể hóa lộ trình rà soát ma trận kiến thức trọng tâm, đồng thời trang bị phương pháp phân tích đề và làm bài thi một cách khoa học.

Trong thời điểm quyết định này, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức, kỹ năng lẫn tâm lý chính là chìa khóa cốt lõi giúp các sĩ tử tự tin làm chủ phòng thi và đạt kết quả tối ưu./.

(Vietnam+)
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