Khởi tố "Ngọc Sùi" cùng đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ ổ nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép đối với bị hại.

Các bị can bị khởi tố gồm Lộ Xuân Huy (sinh năm 1980), Bùi Huỳnh Bính Ngọc (sinh năm 1976), Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1985), Nguyễn Quý Thái (sinh năm 1976), Nguyễn Hữu Thế (sinh năm 1955), Nguyễn Hữu Hưởng (sinh năm 1950) và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1957). Các bị can bị điều tra theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Huỳnh Bính Ngọc, còn gọi là Ngọc "sùi," đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Đối tượng này thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để tạo ảnh hưởng và khuếch trương thanh thế.

Cơ quan điều tra xác định năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại một cơ sở kinh doanh khách sạn ở Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng đã thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép đối với anh C.C.M. Theo cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc đã thuê một nhóm người thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên và gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đối tượng còn theo dõi và quay video tại khu vực trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Do lo ngại hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh C.C.M. đã buộc phải chuyển cho các đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng đã phân chia theo thỏa thuận từ trước.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)

Ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác để triệu tập các đối tượng liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Hà Nội cho biết Bùi Huỳnh Bính Ngọc từng có hai tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Nguyễn Trung Thành có hai tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện nay, Bùi Huỳnh Bính Ngọc và Nguyễn Trung Thành đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thụ lý, điều tra.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc khởi tố vụ án và khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.