Nhận diện thủ đoạn lợi dụng đấu giá đất để lừa đảo tại Hà Nội

Thời gian qua, nhu cầu sử dụng đất ngày càng gia tăng, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục diễn ra sôi động.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển hạ tầng và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá đất gần đây xuất hiện một số vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội; gây nhiễu loạn thị trường bất động sản và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, đầu cơ, thao túng giá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội diễn ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là các xã: Thanh Oai, Quang Minh, Mê Linh, Sóc Sơn.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 728,97ha, số tiền trúng đấu giá dự kiến hơn 63.000 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, nhiều phiên đấu giá thu hút số lượng lớn người tham gia, giá trúng đấu giá tăng cao so với giá khởi điểm. Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nguy cơ phát sinh tình trạng đầu cơ, “thổi giá”, tạo mặt bằng giá ảo vẫn hiện hữu tại một số địa bàn.

Một số cá nhân, tổ chức có thể trả giá ở mức rất cao, vượt xa giá trị thực tế của khu đất, sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chấp nhận bỏ tiền đặt trước nhằm tạo hiệu ứng tăng giá cho các khu vực lân cận, phục vụ hoạt động đầu cơ, thao túng thị trường.

Những hành vi này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm nhiễu loạn thông tin thị trường, tạo tâm lý kỳ vọng giá đất tăng bất thường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và các vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, lợi dụng tâm lý đầu tư bất động sản và nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân, một số đối tượng môi giới, đầu nậu đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, YouTube để đăng tải thông tin về quy hoạch, mở đường, triển khai dự án lớn... nhằm tạo tâm lý “đón đầu quy hoạch.”

Nhiều bài đăng sử dụng các cụm từ kích thích tâm lý đám đông như “giá đất sắp tăng mạnh,” “cơ hội đầu tư cuối cùng,” “mua hôm nay mai tăng giá” để lôi kéo người dân tham gia giao dịch. Cùng với đó, các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến đấu giá đất, đầu tư bất động sản cũng ngày càng tinh vi.

Một số đối tượng lập website giả mạo trung tâm đấu giá tài sản, doanh nghiệp bất động sản hoặc cơ quan nhà nước để đăng tải thông tin đấu giá đất “giá rẻ,” “đất đẹp,” “suất ngoại giao,” “đất thanh lý” nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc tiền mua hồ sơ vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, còn xuất hiện thủ đoạn sử dụng mã QR, đường link giả mạo liên quan đến đăng ký đấu giá, thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cổng thông tin điện tử chính thức hoặc các đơn vị đấu giá hợp pháp; không tin tưởng tuyệt đối vào thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoặc từ các môi giới không rõ nguồn gốc.

Khi tham gia đấu giá đất, người dân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, hiện trạng khu đất, khả năng tài chính của bản thân; tránh tâm lý đầu tư theo đám đông hoặc vay mượn vượt quá khả năng chi trả.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ danh tính; cảnh giác với các website, mã QR, đường link lạ liên quan đến đấu giá đất và giao dịch bất động sản.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tung tin sai sự thật, thao túng giá đất, tổ chức giao dịch bất động sản trái phép hoặc vi phạm pháp luật về đất đai, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xác minh, xử lý theo quy định, góp phần xây dựng thị trường bất động sản công khai, minh bạch, ổn định và an toàn./.

Truy tố đối tượng lừa đảo bán căn hộ giá ưu đãi Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ mua căn hộ với giá ưu đãi.

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