Đồng Nai: Cuối tháng 6 hoàn thành phê duyệt bồi thường 6 dự án trọng điểm

Ngày 8/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai có văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải ngân đầu tư công 6 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Các dự án này gồm cao tốc Dầu Giây-Tân Phú, đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường 769, đường 773, đường 770B và Hương lộ 2.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch 22 xã, phường có dự án đi qua gồm: Phú Lâm, Phú Hòa, Xuân Bắc, Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Bình Minh, Tân An, Tam Phước, An Phước, Xuân Đông, Xuân Phú, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Long Thành, Trảng Bom, Cẩm Mỹ rà soát công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án giao thông trọng điểm, khẩn trương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, các chi nhánh và Ban Quản lý dự án khu vực 11 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/6/2026, qua đó đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng thời gian nêu trên.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cao tốc Dầu Giây-Tân Phú đạt hơn 90%; đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 50%; đường 770B đạt gần 45%; đường 773 đạt gần 40%; đường 769 đạt hơn 15%; Hương lộ 2 đạt gần 80%.

Các đơn vị đang tập trung nhân lực đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản; một số xã, phường đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, 6 dự án nêu trên là các dự án giao thông chiến lược với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, kết nối vùng, kết nối các địa phương với sân bay Long Thành; trong đó, 5 dự án dự kiến khởi công cuối tháng 6 này, gồm: Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua Đồng Nai dài hơn 46km), đường 769 (dài gần 30km), đường 773 (dài gần 37km), đường 770B (dài gần 43km).

Riêng cao tốc Dầu Giây-Tân Phú với chiều dài hơn 60 km đã khởi công tháng 8/2025./.

Đồng Nai: 23 xã, phường cam kết giải ngân vốn cho 5 dự án giao thông trọng điểm Các xã, phường có 5 dự án giao thông trọng điểm đi qua gồm đường Vành đai 4-TP Hồ Chí Minh, đường 773, đường 770B, đường 769 và Hương lộ 2 đã cam kết hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công.

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