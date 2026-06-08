Dập tắt vụ cháy xe tải trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

Thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 9 giờ sáng 8/6, một vụ cháy xe tải chở hàng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt, (đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh) khiến lượng lớn hàng hóa bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 50H - 264.xx do tài xế Nguyễn Hoàng M (sinh năm 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo 10 tấn mận lưu thông trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt theo hướng Bắc-Nam.

Khi di chuyển đến đoạn gần trạm thu phí tại Km 479+200 (thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh), tài xế phát hiện phần thùng chở hàng phía sau bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, lái xe đã nhanh chóng điều khiển phương tiện tấp vào làn đường sát hộ lan tôn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác; đồng thời khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa.

Nhờ sự ứng phó kịp thời của lực lượng cứu hỏa, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày (8/6), đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các bộ phận kỹ thuật trọng yếu của xe.

Vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa lớn đã khiến số lượng lớn mận thương phẩm trên xe bị thiêu rụi và hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cũng trong sáng 8/6, trên cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng xảy ra vụ 2 xe tải đầu kéo cùng chiều đâm nhau làm bố và em trai của tài xế tử vong tại carbin , tài xế bị thương nặng phải cấp cứu./.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc, giao thông ách tắc hơn 1km Chiều 28/3, một xe tải chở máy móc nông nghiệp lưu thông trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), bất ngờ bốc cháy, khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 1km.

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