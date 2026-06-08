Thủ tướng Timor-Leste vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 8/6, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cùng Đoàn kính cẩn nghiêng mình trước nơi yên nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới.

Trước đó, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cùng Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đường Bắc Sơn./.

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