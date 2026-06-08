Lâm Đồng dự kiến bố trí 42 vị trí việc làm tại UBND các xã, phường, đặc khu

Ngày 8/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin đã chỉ đạo Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu trước ngày 1/7/2027 phải hoàn thành thực hiện quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm công chức tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Đây là bước quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn mới.

Theo Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tổng số vị trí việc làm công chức cấp xã được phê duyệt là 42 vị trí, gồm 6 vị trí lãnh đạo, quản lý; 33 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Việc xác định cụ thể từng vị trí việc làm là cơ sở để bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức theo năng lực, chuyên môn; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý gồm: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với khối chuyên môn, nghiệp vụ, danh mục vị trí việc làm được xây dựng khá toàn diện, bao quát hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cấp cơ sở như: tư pháp, đối ngoại, tài chính-kế hoạch, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, nội vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, nhiều vị trí mới gắn với yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính được đưa vào danh mục như: chuyên viên công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyên viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; chuyên viên theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử.

Điều này cho thấy định hướng tăng cường năng lực quản trị số tại cấp cơ sở phù hợp với mục tiêu xây dựng chính quyền số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Ngoài ra có 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ (ngạch hợp đồng lao động) là các nhân viên phục vụ, bảo vệ và lái xe.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ bố trí công chức sẽ được thực hiện theo từng vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải đáp ứng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương theo quy định. Việc bố trí nhân sự phải bảo đảm đúng cơ cấu đã được phê duyệt, tránh tình trạng dàn trải hoặc mất cân đối giữa các lĩnh vực chuyên môn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm; đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thống nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp, sử dụng và quản lý công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

Theo lộ trình, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các địa phương phải hoàn thành việc bố trí công chức vào đúng vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng. Trường hợp số lượng công chức hiện có vượt quá tỷ lệ quy định, các đơn vị phải chủ động sắp xếp, điều chỉnh để bảo đảm thực hiện đúng cơ cấu theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm lần này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới./.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lai Châu còn 42 cơ quan, đơn vị tổ chức cấp tỉnh; cấp xã có 38 xã, phường với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo mô hình mới.