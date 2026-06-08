Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Đại hội có chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển."

Nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội lần thứ IX của Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong thời điểm đất nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

“Trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất, là cơ sở giai cấp vững chắc, có những đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, nông dân nước ta luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, là lực lượng chiến lược làm ra lương thực, nông sản hàng hóa, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm nông nghiệp, nông thôn, nông dân là ba thành tố có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, là chiến lược quan trọng để phát triển bền vững đất nước, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Vì vậy, theo Thường trực Ban Bí thư, Đại hội lần này không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường vừa qua, mà quan trọng hơn là phải xác định tầm nhìn, định hướng đi mới đột phá, thực chất để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng thành sự giàu có, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của mỗi miền quê và của mỗi gia đình nông dân Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư gợi mở Hội Nông dân Việt Nam hãy đổi mới như thế nào để thật sự là chỗ dựa tin cậy của người nông dân, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến gay gắt đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người nông dân.

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, đã xuất hiện hàng triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những tỷ phú nông dân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm, giúp đỡ hàng triệu hộ khác vươn lên thoát nghèo.

Giai cấp nông dân đã thể hiện rõ vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn nhất, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.Vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội đã được thể hiện rõ nét qua việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, xanh, hữu cơ, công nghệ cao.

Các mô hình hội nông dân, hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống của người nông dân.

Thông qua các hoạt động đối thoại, các diễn đàn thường niên giữa Thủ tướng Chính phủ, giữa lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền với nông dân, nhiều khó khăn vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam và toàn thể bà con nông dân cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Không ngừng sáng tạo hướng mạnh về cơ sở

Theo Thường trực Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả, những thành tích đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân vẫn còn một số hạn chế, bất cập như trong báo cáo đã nêu.

Chất lượng phong trào nông dân, hoạt động của Hội chưa đồng đều; việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt các khó khăn ở một số nơi chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân còn hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động Hội ở một số nơi vẫn còn hành chính hóa, xa rời thực tế, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người nông dân.

Phương thức sản xuất vẫn còn rất manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết chưa cao. Năng suất lao động nông nghiệp vẫn còn rất thấp. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số còn chậm. Thực trạng được mùa mất giá, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đặt vấn đề: “Như vậy, giai cấp nông dân và Hội Nông dân chúng ta sẽ phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng được những cái yêu cầu đó? Và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành hai mục tiêu 100 năm, đó là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.”

Trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, theo Thường trực Ban Bí thư, Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động, không ngừng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và phải hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Hội. Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, phương pháp và tác phong công tác của cán bộ Hội, nhất là cán bộ chuyên trách và cán bộ cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động của Hội.

Cùng với đó, các cấp Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong tất cả các hoạt động của Hội. Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân.

Hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến, thị trường và triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, chuỗi giá trị, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trung tâm sản xuất; chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đáp ứng được những chuẩn mực khắt khe của các thị trường ở khu vực và trên thế giới theo như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ và vận động bà con ra sức giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam. Xây dựng và nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên,” Thường trực Ban Bí thư nêu.

Nâng cao chất lượng, thực chất hơn các phong trào nông dân

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, bồi dưỡng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội làm tốt việc vận động, hỗ trợ nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp bằng các chương trình, bằng các đề án và các kế hoạch cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, các hội, hiệp hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và nâng cao chất lượng, thực chất hơn các phong trào nông dân, nhất là phong trào do Hội Nông dân phát động.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được thụ hưởng.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút được nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.Hội Nông dân các cấp phải phát huy, làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thật tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Đại hội này, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân có cái bước phát triển đột phá; đồng thời nêu rõ, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành và có trách nhiệm với Hội Nông dân Việt Nam, với tổ chức Hội các cấp và người nông dân; luôn chăm lo, tạo môi trường làm việc, đào tạo nghề, chăm lo nhà ở, y tế, giáo dục và cuộc sống cho người nông dân.

Để Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn và mạnh mẽ hơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng nhiệm kỳ 2026-2031, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Hội Nông dân các cấp và phong trào nông dân Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển đột phá, lập nên những thành tích to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về những ý kiến đánh gía, ghi nhận những kết quả, thành tựu của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua; đồng chí chỉ ra những tồn tại, đưa ra những định hướng, giải pháp lớn để Hội Nông dân các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ khóa IX.

Đoàn Chủ tịch Đại hội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, định hướng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và quán triệt, cụ thể hoá vào nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân để tổ chức thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt trả lời được các câu hỏi mà Thường trực Ban Bí thư đã gợi mở, đặt ra đối với Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân tại Đại hội; khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mong tiếp tục nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân./.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX Sáng 8/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ khai mạc Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển."