Campuchia ưu tiên củng cố niềm tin chiến lược với Việt Nam

Ngày 8/6, Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 tại Hà Nội từ ngày 8-9/6.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN nhân dịp này, giới phân tích tại Phnom Penh khẳng định ý nghĩa quan trọng nhất của chuyến thăm lần này nhằm củng cố niềm tin chiến lược giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời khẳng định mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, luôn tìm kiếm giải pháp tăng cường và mở rộng quan hệ trên mọi lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tiến sỹ Gnel Rattha - Chủ tịch Hội Doanh nhân Campuchia-Nga, đồng thời là một chuyên gia địa chính trị và kinh tế quốc tế tại Phnom Penh - nhận định đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet, sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 12/2023, thời điểm ông mới lên giữ cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Tiến sỹ Gnel Rattha cho biết Campuchia và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới trên bộ dài nhất trong ASEAN lục địa, việc gắn kết quan hệ quan hệ giữa hai nước vào thời điểm này là câu chuyện tốt đẹp, thông qua việc củng cố và xây dựng lòng tin.

Qua đó, ông khẳng định ý nghĩa cốt lõi trong chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet tới Việt Nam lần này là xây dựng và tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược với các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, cũng như đảm bảo rằng quan hệ song phương vẫn duy trì khả năng chống chịu, bất chấp thay đổi trong tình hình nội bộ của hai nước.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia người Campuchia, từ góc độ địa chính trị, chuyến công du nước ngoài lần này của Thủ tướng Hun Manet cũng cho thấy nỗ lực tìm kiếm sự ổn định và cân bằng ngoại giao, đặc biệt là trong ASEAN, trước những chuyển động ngoại giao đáng chú ý của khu vực trong thời gian gần đây. Qua đó, hai bên tiến tới phối hợp giải quyết các vấn đề đang diễn ra trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngoài ra, Tiến sỹ Gnel Rattha cũng lưu ý một chi tiết quan trọng khác không thể bỏ qua liên quan đến chuyến thăm. Đó là vấn đề kinh tế và an ninh khu vực, khi người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia lần đầu tiên tham dự một diễn đàn cấp khu vực do Việt Nam khởi xướng và tổ chức, tập trung đề cập tới tương lai của ASEAN nói chung.

Theo chuyên gia Gnel Rattha, việc tận dụng cơ hội và vai trò của mình tại diễn đàn ở Hà Nội, Campuchia tìm kiếm giải pháp gia tăng kim ngạch thương mại song phương, cũng như hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng giữa hai quốc gia láng giềng.

Đặc biệt, việc kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh-Bavet liền mạch với Thành phố Hồ Chí Minh được xem là hệ thống cơ sở hạ tầng cấp thiết, một điểm tựa kinh tế quan trọng giúp tạo ra quy mô kinh tế lớn, góp phần vào ổn định kinh tế và an ninh khu vực.

Thạc sỹ Him Raksmey - chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực tại Phnom Penh, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề khu vực của Campuchia (CCRS) - trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Hội Doanh nhân Campuchia-Nga, Thạc sỹ Him Raksmey, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề khu vực của Campuchia (CCRS), nhận định quan hệ Campuchia-Việt Nam trong thời gian qua duy trì gắn kết mật thiết, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Người đứng đầu CCRS Him Raksmey cho biết sau khi lên cầm quyền, các ưu tiên lớn trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Hun Manet đã được xác định bao gồm: Tăng cường hợp tác với các nước trên cơ sở nguyên tắc thêm bạn mới và duy trì bạn cũ ở mọi cấp độ; ủng hộ trật tự thế giới dựa trên luật lệ; ủng hộ hợp tác thúc đẩy các chương trình nghị sự phát triển trong quan hệ quốc tế song phương, khu vực và toàn cầu.

Theo ông, những ưu tiên đối ngoại này được kế tục từ Chính phủ Hoàng gia các nhiệm kỳ trước, phù hợp với định hướng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam.

Từ góc tiếp cận đó, chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực Him Raksmey nhận định, trong khuôn khổ song phương, quan hệ Campuchia-Việt Nam tiếp tục được tăng cường trong những năm gần đây, thể hiện qua hoạt động trao đổi nhiều đoàn cấp cao, mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ khu vực và toàn cầu, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc ủng hộ trật tự thế giới dựa trên luật lệ và ủng hộ các chương trình nghị sự phát triển.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Giám đốc điều hành CCRS Him Raksmey nhận định bối cảnh tình hình thế giới và khu vực trong những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, đáng quan ngại và tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến vấn đề địa chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Bối cảnh đó đã tác động, ít nhiều làm thay đổi tư duy phát triển quốc gia, đôi khi tạo ra những khó khăn và thách thức, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đối với nỗ lực của hai nước. Tuy nhiên, hai bên luôn kiên định tinh thần hữu nghị, cùng nỗ lực tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, luôn tìm giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng thông qua các cơ chế hiện có giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực Him Raksmey nhấn mạnh rằng điều đó thể hiện mối quan hệ gần gũi và tin cậy giữa lãnh đạo hai quốc gia, luôn phối hợp tìm giải pháp để tục tăng cường và mở rộng quan hệ Campuchia-Việt Nam trên mọi lĩnh vực, cả trong khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế./.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.