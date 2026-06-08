Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Góp phần củng cố năng lực thích ứng của ASEAN

Nhân dịp Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 tổ chức tại Hà Nội, phóng viên TTXVN tại Jakarta đã phỏng vấn ông Beni Sukadis, Điều phối viên cao cấp Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia (Lesperssi), về ý nghĩa của sáng kiến này đối với ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Theo ông Beni Sukadis, AFF 2026 diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng khi ASEAN đang đối mặt với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, bất ổn kinh tế toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ mới.

Ông đánh giá việc Việt Nam duy trì tổ chức AFF trong 3 năm liên tiếp là sáng kiến đáng ghi nhận, thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Diễn đàn tạo không gian đối thoại giữa các nước ASEAN và đối tác, đồng thời thúc đẩy tư duy chiến lược dài hạn, tăng cường phối hợp chính sách và tìm kiếm giải pháp chung cho các thách thức mới nổi.

Theo ông, AFF cũng phản ánh cam kết của ASEAN đối với đối thoại, hợp tác và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và phân cực.

Đánh giá chương trình nghị sự AFF 2026, ông cho rằng các nội dung như kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và quản trị trí tuệ nhân tạo đều có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực.

Điểm nổi bật của diễn đàn là cách tiếp cận toàn diện, bao quát cả kinh tế, chính trị, an ninh và xã hội, với sự tham gia của nhiều bên như nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp và thanh niên, giúp thảo luận đa chiều và thực chất hơn.

Ông nhấn mạnh các ý tưởng từ AFF có thể trở thành nguồn tham khảo quan trọng cho việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời xem Diễn đàn như một “phòng thí nghiệm chính sách” của khu vực, nơi các sáng kiến được trao đổi và hoàn thiện trước khi áp dụng thực tế.

Theo ông Beni Sukadis, khi ASEAN bước vào giai đoạn thực hiện Tầm nhìn 2045, việc tăng cường dự báo xu hướng dài hạn và xây dựng giải pháp cho thách thức tương lai là yêu cầu cấp thiết. AFF vì vậy có thể hỗ trợ hiệu quả các tiến trình hoạch định chính sách của ASEAN và góp phần củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh đối thoại là công cụ quan trọng để ngăn ngừa hiểu lầm, giảm nguy cơ tính toán sai lầm và duy trì ổn định, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Dù không trực tiếp giải quyết tranh chấp, các diễn đàn như AFF giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm hợp tác cùng có lợi.

Về quan hệ Việt Nam-Indonesia, ông cho rằng việc hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Hai nước cũng có thể đẩy mạnh phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN trong giai đoạn tới./.

Học giả Indonesia: Định vị vai trò mới của Việt Nam trên cấu trúc an ninh châu Á Theo học giả Indonesia, các thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại Đối thoại Shangri-La phản ánh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào tương lai của khu vực.