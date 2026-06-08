Quảng Ninh sáp nhập 4 hội quần chúng vào Hội Chữ thập Đỏ tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cho phép sáp nhập 4 hội quần chúng vào Hội Chữ thập Đỏ tỉnh.

Theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 4 hội quần chúng được sáp nhập bao gồm: Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Đông y tỉnh. Cơ quan tiếp nhận sáp nhập là Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh.

Đây là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trong điều kiện địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc sáp nhập này nhằm tập trung nguồn lực, tăng cường sự phối hợp trong công tác nhân đạo, chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ các đối tượng yếu thế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các hội được sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan cho Hội Chữ thập Đỏ tỉnh; chấm dứt hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh được kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính của các hội được sáp nhập; thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và hợp đồng dịch vụ đang còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hội Chữ thập Đỏ tỉnh tổ chức đại hội và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Cơ quan Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng của tỉnh Quảng Ninh bộc lộ một số hạn chế như số lượng đầu mối các ban chuyên môn lớn, nhiệm vụ tham mưu còn tính tương đồng.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động còn dàn trải, trùng lặp về đối tượng. Đặc biệt, một số hội quần chúng hoạt động còn mang tính hình thức, trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước; số lượng hội thành lập ở các cấp khá lớn nhưng hoạt động chưa thường xuyên, liên tục và hiệu quả chưa cao.

Sau một năm triển khai song song với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng và bộ máy của Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể.

Mô hình tổ chức mới của Cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hiện đã bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lặp, hoạt động thông suốt và hiệu quả hơn.

Việc chuyển giao, sáp nhập liên thông các hội quần chúng có tính chất tương đồng về mặt nhiệm vụ an sinh, nhân đạo như sáp nhập 4 hội vào Hội Chữ thập Đỏ tỉnh là giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng manh mún, hình thức của các hội quần chúng trước đây.

Việc này cũng giúp đồng bộ hóa yêu cầu tinh gọn bộ máy của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong không gian phát triển mới của tỉnh./.