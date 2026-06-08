Lâm Đồng đẩy nhanh sắp xếp, thôn, tổ dân phố, giảm ít nhất 50%

Chính quyền các địa phương tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố với định hướng giảm ít nhất 50% số thôn, tổ dân phố hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các xã, phường, đặc khu tập trung rà soát kỹ các yếu tố đặc thù của từng địa bàn về địa lý, giao thông, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh...; bảo đảm phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn, thuận lợi cho nhân dân.

Các ngành chức năng của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các xã, phường, đặc khu triển khai rà soát phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Kết quả rà soát, đề xuất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố của các địa phương cho thấy có một số địa phương đã tích cực, trách nhiệm trong việc xây dựng phương án đảm bảo theo yêu cầu đề ra, nhưng cũng có những địa phương triển khai chậm, xây dựng phương án chưa đảm bảo yêu cầu. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ giảm số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp thấp, chưa đảm bảo yêu cầu hoặc phương án sắp xếp chưa thực sự phù hợp.

Các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng đề án bao gồm: Phường Lâm Viên-Đà Lạt (giảm hơn 65% số thôn, tổ dân phố); các phường, xã: Mũi Né, Bảo Lâm 2, Cát Tiên, Đinh Trang Thượng, Nam Thành, Cư Jút (đều có tỷ lệ giảm từ 60% trở lên).

Toàn tỉnh có 2 xã không thực hiện việc sắp xếp thôn là xã Nghị Đức, xã Hàm Thuận Nam và một số xã xây dựng phương án có tỷ lệ giảm số lượng thôn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu (điển hình như xã Đức Linh và xã Tánh Linh).

Theo phương án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố phường Bắc Gia Nghĩa, phường hiện có 30 tổ dân phố với hơn 8.800 hộ dân (gần 35.400 nhân khẩu).

Sau khi thực hiện sắp xếp, dự kiến phường giảm còn 15 tổ dân phố (tương đương giảm 50% thôn, tổ dân phố). Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện về quy mô hộ gia đình, dân số, điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc điểm lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và mối liên kết cộng đồng dân cư, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa Võ Hoàng Sơn thông tin, việc sắp xếp tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phường đã đề nghị Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sắp xếp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa giao Phòng Văn hóa-Xã hội tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo Công an phường rà soát, cập nhật số liệu nhân khẩu, hộ khẩu phục vụ công tác sắp xếp.

Các tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ dân phố trong thời gian tới.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2.773 thôn, tổ dân phố (bao gồm 2.118 thôn và 655 tổ dân phố). Về quy mô số hộ dân, có 1.255 thôn và 448 tổ dân phố thuộc diện phải sắp xếp. Bên cạnh đó, nhiều thôn, tổ dân phố đang được xem xét sắp xếp, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế về dân cư, hạ tầng, công tác quản lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động của cộng đồng tự quản, cụm dân cư trong tình hình mới.

Các địa phương tính toán hợp lý việc xác định lại các cụm dân cư, cộng đồng tự quản dựa trên cơ sở hạ tầng, quy hoạch đã hình thành của địa phương, không chỉ sắp xếp đơn thuần từ việc nhập nguyên trạng cơ học các thôn, tổ dân phố.

Tỉnh cũng lưu ý việc xác định phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là người phải đảm bảo các điều kiện về uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng.

Các địa phương từng bước trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng xã hội số, cộng đồng số, công dân số của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp./.​

Lâm Đồng dự kiến bố trí 42 vị trí việc làm tại UBND các xã, phường, đặc khu Tổng số vị trí việc làm công chức cấp xã tại Lâm Đồng được phê duyệt là 42 vị trí, gồm 6 vị trí lãnh đạo, quản lý; 33 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ.