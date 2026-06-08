Thủ tướng Campuchia đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Sáng 8/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. Phía Campuchia có Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF 2026 có: Tiến sỹ Pich Chanmony Hun Manet, Phu nhân Thủ tướng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Prak Sam Oeun; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sinh ngày 20/10/1977 tại ấp Koh Thmar, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum.

Năm 1995, ông gia nhập Quân đội Hoàng gia Campuchia. Năm 2008, ông được thăng quân hàm Đại tá, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt chống khủng bố.

Năm 2013, ông được thăng quân hàm Đại tướng (ba sao), bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy liên quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương CPP (tháng 12/2018).

Năm 2020, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương CPP. Năm 2021, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP giới thiệu làm ứng viên Thủ tướng của CPP trong tương lai.

Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm 2023, ông được thăng quân hàm Đại tướng (bốn sao). Vào tháng 8/2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ VII (2023-2028) và sắc phong tước hiệu Kitti Tesa Phibal Bandith.

Tháng 9/2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong tước hiệu Samdech Moha Borvor Thipadei. Ngày 10/12/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 44 khóa V của CPP, ông được bầu làm Phó Chủ tịch CPP.

Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Hoa Kỳ), Thạc sỹ kinh tế tại Đại học New York (Hoa Kỳ) và Tiến sỹ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia phát triển đa dạng, các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, định hướng cho quan hệ hợp tác tin cậy hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Điểm sáng lớn nhất trong quan hệ hai nước là sự khởi sắc mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối kinh tế hiệu quả, phát triển hạ tầng giao thông logistics, kinh tế biên giới và đẩy mạnh các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Thể hiện vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam Việt Nam đã mời các nhà lãnh đạo thế giới, đại diện các viện nghiên cứu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, qua đó mang đến nguồn cảm hứng cho sự phát triển tương lai của ASEAN.