Đủ căn cứ xác định có mộ liệt sỹ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 8/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa-Sài Gòn) (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia, và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, tận tâm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng đã cung cấp những thông tin quý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, những thông tin được giải mật, ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến thêm một bước quan trọng.

Hội thảo thống nhất nhận định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao là có khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng hiện nay; đủ điều kiện để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo từ kết quả hội thảo, cần tập trung xác định chính xác vị trí mộ tập thể, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ, thực hiện giám định, xác định danh tính liệt sỹ để từng bước đưa các anh hùng liệt sỹ trở về quê hương, gia đình và đồng đội; kết hợp song song với việc thực hiện giám định ADN để xác định thông tin liệt sỹ.

Quá trình thực hiện các giai đoạn tiếp theo phải đảm bảo nguyên tắc khẩn trương nhưng phải hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, tỉ mỉ, chính xác; bảo đảm vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của khu vực xung quanh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Thành phố tập trung nguồn lực, sớm xây dựng kế hoạch tổng thể cho công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt các liệt sỹ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng với mục tiêu tiến hành triển khai công tác khai quật chậm nhất trước tháng 7/2027.

Đại tá Tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng trận đánh Xuân Mậu Thân 1968, phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực các rãnh mộ liệt sỹ trận Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng với các tài liệu ảnh chụp, không ảnh, bản đồ, ảnh vệ tinh... cùng các kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về việc xác định thông tin mộ liệt sỹ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại diện các cơ quan liên quan, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng trao đổi, đánh giá tính xác thực của các thông tin; đề xuất phương án cụ thể thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng nhằm xác định vị trí tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ trên thực địa.

Phân tích cụ thể về phương pháp, kỹ thuật định vị vị trí rãnh mộ liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tá, Tiến sỹ Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng các tài liệu, thông tin sử dụng trong hồ sơ nghiên cứu đa dạng và đều có nguồn tham chiếu rõ ràng.

Qua việc sử dụng phương pháp chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ kết hợp giải thuật đối khớp ảnh; đối chiếu ảnh vệ tinh; thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về việc thu gom hài cốt liệt sỹ trận Mậu Thân 1968 tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, thông tin từ cộng đồng, nhân chứng, xác định ban đầu về 3 rãnh mộ với khoảng 900 liệt sỹ. Trong đó, vị trí rãnh mộ liệt sỹ tập thể số 3 là có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, có độ tin cậy. Vị trí rãnh mộ số 1, số 2 cần tiếp tục nghiên cứu tiếp.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, kết quả thông tin và khảo sát thực địa có thể xác định có khoảng 900-1.000 liệt sỹ được chôn cất tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Quân khu 7 đánh giá thời điểm triển khai quy tập là vào cuối tháng 6/2026 là phù hợp và đơn vị sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh khi triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor, cựu chiến binh Hoa Kỳ, đại diện Nhóm tình nguyện thu thập thông tin và tư liệu hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor, cựu chiến binh Hoa Kỳ, Nhóm tình nguyện thu thập thông tin và tư liệu hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sỹ vì có thành tích xuất sắc cung cấp thông tin về 2 khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đảm bảo khách quan, khoa học trong quá trình lấy mẫu xác định danh tính liệt sỹ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Cần Thơ thực hiện lấy mẫu ADN tại 827 mộ liệt sỹ, mở rộng ra 16 nghĩa trang còn lại.