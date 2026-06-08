Cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm, ở mức thấp hơn báo động 1.

Cảnh báo từ tối 8-10/6, các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Biên độ lũ trên các sông từ 2-4m

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều, tối 8/6 đến ngày 10/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét khu vực Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang hình thành trên khu vực Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Ứng Hòa. Các ổ mây dông có hướng di chuyển từ Tây Nam lên Đông Bắc.

Từ 16 giờ phút đến 19 giờ ngày 8/6, khu vực nội thành thành phố Hà Nội có mưa rào và dông tại các khu vực trên, sau đó lan sang các phường/xã lân cận của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn

Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nhận định về diễn biến không khí lạnh, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C.

Dự báo chiều tối và đêm 8/6, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

"Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại khu vực Bắc Bộ. từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trên biển, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, đêm 8/6 và ngày 9/6, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m.

Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m.

Ngoài ra, đêm 8/6 và ngày 9/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 9/6 và ngày 10/6, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và cục bộ mưa to ở vùng núi Bắc Bộ Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.