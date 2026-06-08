Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 32 người

Giới chức Philippines tiếp tục công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra vào sáng 8/6 tại miền Nam nước này, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, hơn 200 người bị thương trong khi vẫn còn người mất tích. Động đất cũng gây ra sóng thần cao tới 1,4 m tại một số khu vực ven biển.



Tại thành phố cảng General Santos, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan xử lý thảm họa xác nhận có 7 người thiệt mạng sau khi một số tòa nhà bị sập và nhiều công trình hạ tầng quan trọng bị hư hại do động đất.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines khuyến cáo người dân thận trọng trước khi quay trở lại các tòa nhà và nhà ở bị hư hại do nguy cơ sụp đổ dưới tác động của các dư chấn.



Giới chức Philippines đang kiểm tra thông tin về một số học sinh bị mắc kẹt trong một trường học hai tầng bị sập ở General Santos. Cảnh sát cho biết hiện có ít nhất 12 người mất tích tại thành phố này.



Đánh giá về trận động đất, ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại Philippines từ đầu năm đến nay.

Tâm chấn nằm ngoài khơi đảo Mindanao, ở độ sâu 33 km và cách thị trấn Maasim thuộc tỉnh Sarangani khoảng 32 km về phía Tây Nam.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu các lớp học tạm ngừng hoạt động và chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại các tỉnh bị ảnh hưởng.



Liên quan đến diễn biến sóng thần, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết nguy cơ sóng thần cơ bản đã qua khoảng 5 giờ sau khi động đất xảy ra.

Giới chức Philippines cũng dỡ bỏ cảnh báo sóng thần vào chiều cùng ngày. Trước đó, sóng thần cao khoảng 1m đã được ghi nhận tại các tỉnh Sultan Kudarat và Sarangani.

Tại khu vực ven biển thị trấn Kiamba thuộc tỉnh Sarangani, có thời điểm sóng thần ở độ cao 1,4 m. Thiệt hại do sóng thần cũng được ghi nhận tại ít nhất một ngôi làng ven biển.



Các đợt sóng nhỏ hơn được ghi nhận ở Indonesia, Palau và thậm chí lan tới miền Nam Nhật Bản. Rung chấn từ trận động đất cũng được cảm nhận tại bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia, khu vực nằm gần miền Nam Philippines.

Trong khi đó, thiết bị đo ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia ghi nhận sóng thần cao 83 cm, còn Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng cao khoảng 30 cm đã được ghi nhận tại Palau.



Còn tại Nhật Bản, Cơ quan khí tượng nước này ngày 8/6 cho biết sóng thần đã xuất hiện tại Okinawa và một số khu vực khác của nước này sau trận động đất mạnh tại miền Nam Philippines.

Sóng thần nhỏ được ghi nhận trên đảo chính Okinawa và tại đảo Chichijima thuộc quần đảo Ogasawara, với độ cao khoảng 20 cm. Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, hơn 190.000 người tại 10 tỉnh, trong đó có Chiba, Kochi và Okinawa, đã được khuyến cáo sơ tán. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại./.

Động đất tại Philippines: Ít nhất 12 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương Động đất 7,8 độ tại Philippines vào sáng 8/6 đã làm ít nhất 12 người chết, hàng trăm bị thương, đóng cửa sân bay và gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Nam.

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