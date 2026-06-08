Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

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Hợp tác giữa cơ quan lập pháp góp phần tích cực vào quan hệ Việt Nam-Campuchia
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Campuchia đánh giá cao việc hợp tác giữa Thượng viện, Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam ngày càng phát triển đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước.
Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển
Tại Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nhấn mạnh, Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển.
Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan tham gia hoạt động giao lưu văn hóa
Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Việt Nam đã cùng Phu nhân Thủ tướng Lào; Phu nhân Thủ tướng Campuchia và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam-Trung Quốc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vào chiều 8/6.
Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám
Ngày 8/6/2026, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn
Sáng 8/6, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.
Hà Nội và Cần Thơ xây dựng trục hợp tác chiến lược mới
Hai địa phương cần phối hợp hành động để biến những lợi thế riêng thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia, từ đó hình thành các chuỗi giá trị, không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan
Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn
Hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới; nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ.
Thủ tướng Campuchia viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ
Chiều 8/6/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (đường Bắc Sơn).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Vì một ASEAN cộng hưởng và chủ động gắn kết
Theo chuyên gia, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là cơ hội để các quốc gia thành viên tăng kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm
Sau lễ đón chính thức, chiều 8/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul.
Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam khóa IX
Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân khóa VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.
Lễ đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam
Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Thống nhất các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Hội nghị BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia
Sáng 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW.
Thủ tướng Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 8/6, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hà Nội thúc đẩy hợp tác đô thị ASEAN hướng tới phát triển thông minh, bền vững
Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 là hoạt động lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) - sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Tổng Thư ký ASEAN đề cao vai trò kiến tạo của Việt Nam
Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn AFF năm 2026 cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và nỗ lực nâng cao vị thế của hiệp hội trên trường quốc tế.
Thủ tướng Timor-Leste vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 8/6, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia
Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.
Kế thừa và tiếp nối tình hữu nghị bền vững giữa Trung Quốc và Việt Nam
Chương trình giao lưu thanh niên Việt-Trung tại Phúc Kiến tăng cường hiểu biết, hợp tác giáo dục và củng cố tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.
Ra mắt cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng
Cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tổng kết công tác tư tưởng, đề ra chiến lược nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Góp phần củng cố năng lực thích ứng của ASEAN
Chuyên gia Indonesia cho rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 thúc đẩy hợp tác, đối thoại và chiến lược dài hạn cho ASEAN nhằm đối mặt với thách thức toàn cầu và khu vực.
Campuchia ưu tiên củng cố niềm tin chiến lược với Việt Nam
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet nhằm tăng cường niềm tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh giữa Campuchia và Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và xây dựng nghị quyết mới về chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2045.
Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các tài liệu quan trọng phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước...
Diễn đàn Tương lai ASEAN: Hợp tác chính đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn
Từ một khu vực hội tụ của khác biệt giữa các nước lớn, ASEAN trong nhiều thập kỷ qua đã tạo diễn đàn và trở thành cầu nối cho đối thoại giữa các nước trong và ngoài khu vực.