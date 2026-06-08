Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Chiều 8/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-8813169-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ả)nh: Doãn Tấn/TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone với đoàn đại biểu Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #ASEAN Lào
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