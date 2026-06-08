Kiện toàn Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ký Quyết định số 55/QĐ-BCĐKPBMHH ngày 5/6/2026 phê duyệt Danh sách thành viên Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo này.

Theo Quyết định, Trưởng Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực gồm Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các Ủy viên Cơ quan Thường trực trong Quân đội gồm Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự (Ủy viên Thường trực); Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học; Trung tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại; Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Tài chính; Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Đại tá Đỗ Quyết Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị; Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị.

Các Ủy viên Cơ quan Thường trực ngoài Quân đội là lãnh đạo cấp cục, vụ thuộc các cơ quan gồm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Cửu Đức; Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Hoài Nam; Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) Phạm Thị Hải Hà; Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Bộ Tài chính) Trương Vĩnh Hiền; Thượng tá Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại (Bộ Công an).

Thư ký Cơ quan Thường trực: Đại tá Trần Trọng Hiếu, Trợ lý Phòng Tổng hợp bảo đảm, Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 5/6/2026 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Các Ủy viên gồm Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng 701 (Ủy viên Thư ký).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (5/6/2026)./.

Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong triển khai các chương trình, kế hoạch về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.