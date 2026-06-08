Việt Nam-Thái Lan tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát

Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Chào mừng Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhấn mạnh tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm sẽ trở thành xung lực đưa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển thiết thực hơn nữa, đáp ứng các yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ hợp tác gắn bó, lâu dài; Thái Lan từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động cách mạng; nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống, làm ăn thành đạt tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan chính là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, Thủ tướng Anutin Charnvirakul mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước; nhấn mạnh trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan (ký kết năm 2023), hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, mở rộng giao lưu giữa các Nhóm nghị sỹ hữu nghị (đặc biệt là Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan), nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031; tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy vai trò của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu giữa nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát trong thời gian tới. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối giữa hai nền kinh tế; triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối;" thúc đẩy thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và mong Chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội và trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy hợp tác kinh tế tiểu vùng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ các hoạt động phát triển, sử dụng nước.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe và lời mời tới Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasajja sớm thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới./.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu.