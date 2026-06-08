Tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Adul Boonthumjaroen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong chặng đường 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên đối tác chiến lược toàn diện (tháng 5/2025) và chuyến thăm chính thức Thái Lan vào tháng Năm mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng song phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đào tạo; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Adul Boonthumjaroen đánh giá cao hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa Thái Lan và Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; đào tạo; giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng.

Nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan có vùng biển tiếp giáp rộng lớn và việc phối hợp duy trì trật tự trên biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân hai nước có ý nghĩa rất quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra chung; giao lưu, trao đổi chuyên môn; hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Trung tướng Adul Boonthumjaroen, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Thái Lan tham gia trưng bày tại triển lãm./.

Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan Hai Thủ tướng Việt Nam-Thái Lan đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân gắn bó.