Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vừa thông báo chưa nhận được thông tin về người Việt thương vong trong trận động đất, sóng thần ở Mindanao. Khu vực này không có nhiều người Việt sinh sống.



Hiện Đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao và sẵn sàng bảo hộ công dân khi cần thiết.



Sáng 8/6, một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra tại miền Nam Philippines, và gây ra sóng thần cao tới 1,4 m tại một số khu vực ven biển. Tính đến chiều cùng ngày, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, trong khi vẫn còn người mất tích.

Ngoài ra, hơn 200 người bị thương, khi nhiều tòa nhà bị sập và công trình hạ tầng quan trọng bị hư hại. Thành phố cảng General Santos là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines khuyến cáo người dân thận trọng trước khi quay trở lại các tòa nhà và nhà ở bị hư hại do nguy cơ sụp đổ dưới tác động của các dư chấn./.



Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 32 người Philippines công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất có độ lớn 7,8, theo đó số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 32 người, hơn 200 người bị thương và vẫn còn nhiều người mất tích.

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