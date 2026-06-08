Động đất tại Philippines: Sóng thần tại Indonesia, hàng nghìn người sơ tán ​

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines sáng 8/6 đã gây rung chấn tại nhiều khu vực miền Đông Indonesia, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần tại một số tỉnh ven biển nước này, trước khi được dỡ bỏ vài giờ sau đó.



Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất xảy ra lúc 6h37 (giờ Jakarta), với tâm chấn nằm ngoài khơi phía Nam đảo Mindanao, cách đảo Karatung thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia khoảng 244 km về phía Tây Bắc.

BMKG nhận định động đất do hoạt động hút chìm giữa các mảng kiến tạo trong khu vực gây ra và có khả năng tạo sóng thần. BMKG đã ghi nhận 20 dư chấn với độ lớn từ 3,9 đến 6,7, trong đó có 2 dư chấn được người dân cảm nhận rõ. Một số thiệt hại nhẹ đã được ghi nhận tại khu vực quần đảo Sangihe, song chưa có báo cáo về thương vong tại Indonesia.



Ngay sau khi xảy ra động đất, BMKG đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc Bắc Sulawesi, Gorontalo, Trung Sulawesi, Bắc Maluku và Đông Kalimantan, đồng thời yêu cầu người dân tại các vùng ven biển di chuyển tới nơi an toàn.

Theo số liệu quan trắc của BMKG, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm ở miền Đông Indonesia. Mực nước biển dâng cao nhất được ghi nhận tại khu vực quần đảo Sangihe và Talaud, trong khi nhiều địa phương khác ở Bắc Sulawesi và Bắc Maluku cũng xuất hiện dao động mực nước biển bất thường.

Sau hơn 6 giờ theo dõi, BMKG đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo sóng thần khi các số liệu quan trắc cho thấy mực nước biển đã trở lại trạng thái bình thường và không còn nguy cơ xuất hiện sóng thần nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác với các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.



Cũng trong chiều 8/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần trên diện rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương, từ khu vực Kanto đến Okinawa và quần đảo Amami, do ảnh hưởng từ trận động đất gần Philippines, với chiều cao sóng thần dự kiến ban đầu là khoảng 1m.

JMA đã ban hành cảnh báo sóng thần cho nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương từ 9h05 theo giờ địa phương (tức 7h05 cùng ngày theo giờ Việt Nam), yêu cầu người dân không xuống biển, không đến gần bờ biển và rời khỏi khu vực ven biển cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ. Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản, tính đến đầu giờ chiều, số người thuộc diện sơ tán lên tới khoảng 180.000 người.



Về giao thông và sinh hoạt, một số khu vực ven biển đã áp dụng biện pháp hạn chế tiếp cận. Tại một số địa phương, bãi biển, bãi đỗ xe ven biển và các cơ sở gần bờ được đóng cửa tạm thời để bảo đảm an toàn.

Một số tuyến tàu biển cũng phải tạm ngừng hoặc điều chỉnh hoạt động do ảnh hưởng của cảnh báo sóng thần. Trong khi đó, theo các thông tin được công bố trong ngày, đường hàng không và tàu cao tốc Shinkansen chưa ghi nhận ảnh hưởng lớn do cảnh báo này.



Trong quá trình theo dõi, sóng thần nhỏ đã được ghi nhận tại một số điểm quan trắc ở Nhật Bản. Đáng chú ý, tại cảng Miyazaki, sóng thần cao khoảng 30cm được quan sát vào chiều 8/6.

Ngoài ra, một số khu vực khác như Tanegashima, Wakayama, Mie, Kochi, Okinawa và quần đảo Izu - Ogasawara cũng ghi nhận biến động mực nước biển ở mức nhỏ hoặc rất nhỏ.

Đến 16h50, JMA đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần được ban hành cho khu vực từ Okinawa đến vùng Kanto. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục chú ý đến sự biến động của mực nước biển./.



Chưa ghi nhận thương vong về người Việt trong trận động đất ở Philippines Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines vừa thông báo chưa nhận được thông tin về người Việt thương vong trong trận động đất, sóng thần ở Mindanao và khu vực này không có nhiều người Việt sinh sống.

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