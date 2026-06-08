ASEAN và Na Uy thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển bền vững

Ngày 8/6 tại Jakarta, Indonesia, nhân Ngày Đại dương Thế giới 2026, Chính phủ Na Uy phối hợp với ASEAN chính thức khởi động Dự án Hợp tác Na Uy-ASEAN về Phát triển Kinh tế Biển, triển khai đến năm 2027, đồng thời tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực nuôi trồng thủy sản và ngư nghiệp bền vững của ASEAN.

Đây được xem là bước đi đầu tiên nhằm xây dựng một nền tảng hợp tác khu vực, giúp nâng cao nhận thức của các quốc gia thành viên ASEAN về thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản và nghề cá, nhận diện những khoảng trống chính sách, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển bền vững.

Bà Mariann Ruud Hagen, Đại sứ Na Uy tại ASEAN phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Na Uy tại ASEAN Mariann Ruud Hagen và đại diện Ban Thư ký ASEAN, Tiến sỹ Kanchana Wanichkorn, Giám đốc Phát triển ngành thuộc Vụ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), cho rằng kinh tế biển vừa là động lực tăng trưởng vừa là nền tảng tăng cường khả năng chống chịu của khu vực.

Việc tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trao đổi tri thức sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN cũng như Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tiến sỹ Thorjorn Larssen, Giám đốc Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nước Na Uy (NIVA) cho rằng: “ASEAN, trong đó có Việt Nam là một trong những khu vực có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển năng động nhất thế giới. Dự án này sẽ tạo nền tảng quan trọng để Na Uy và các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và cùng tìm kiếm các giải pháp đổi mới trong phát triển nuôi trồng thủy sản và nghề cá bền vững.”

Trong khi đó, Tiến sỹ Arisman, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) của Indonesia, nhấn mạnh nuôi trồng thủy sản có vai trò rất lớn đối với an ninh lương thực, sinh kế và tăng trưởng kinh tế của khu vực ASEAN.

Vì vậy, việc tăng cường hợp tác khu vực có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính bền vững và khả năng chống chịu của ngành này để đóng góp vào quá trình xây dựng nền kinh tế biển toàn diện hơn cho khu vực.

Hội thảo gồm 3 phiên thảo luận tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác khu vực, kết nối các cơ quan quản lý, giới học thuật, các nhà nghiên cứu và đối tác phát triển nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức và xây dựng các mô hình phát triển thủy sản bền vững./.

Việt Nam tăng cường quan hệ song phương với các nước ASEAN và EU Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương với các nước ASEAN và EU qua các hội nghị, ký kết thỏa thuận, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục.