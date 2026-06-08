Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tăng cường bảo đảm an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 8/6 đã phát đi thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh của chính quyền sở tại trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.



Theo thông báo của Đại sứ quán, trong đêm 7/6 và sáng 8/6, căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel và Israel tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại Iran. Nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công bằng tên lửa, thiết bị không người lái (UAV) hoặc các hình thức khác vẫn hiện hữu.



Trước diễn biến trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã nâng mức cảnh báo, đưa toàn bộ lãnh thổ Israel vào trạng thái “hoạt động hạn chế,” có hiệu lực từ 22h ngày 7/6 đến 20h ngày 8/6 (giờ địa phương) và có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.



Theo quy định mới, toàn bộ hoạt động giáo dục, bao gồm học trực tiếp, học trực tuyến, thi cử và các hoạt động ngoại khóa, đều tạm dừng. Các hoạt động tụ tập đông người bị hạn chế; nơi làm việc chỉ được phép hoạt động khi bảo đảm người lao động có thể tiếp cận không gian bảo vệ trong thời gian quy định; các bãi biển tạm thời đóng cửa để bảo đảm an toàn.



Đại sứ quán cho biết hệ thống giao thông công cộng và Sân bay Ben Gurion hiện vẫn duy trì hoạt động, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng theo diễn biến an ninh.

Công dân Việt Nam có kế hoạch di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không, được khuyến nghị kiểm tra thông tin trực tiếp với các hãng hàng không, đơn vị vận tải và cơ quan chức năng trước khi khởi hành.



Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên lạc với các đầu mối cộng đồng và cơ quan chức năng sở tại. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan đại diện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng về người do các diễn biến an ninh nêu trên.



Đại sứ quán khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo chính thức Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa; nhanh chóng vào phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn khi có còi báo động; hạn chế đi lại không cần thiết và tránh xa các khu vực có nguy cơ mất an toàn.



Trong trường hợp cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel qua các số điện thoại đường dây nóng: +972 50 878 3373 và +972 55 502 5616.



Đại sứ quán cũng đề nghị cộng đồng người Việt Nam giữ bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình./.

Cộng đồng người Việt tại Israel được khuyến cáo tăng cường an toàn Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đặc biệt khuyến nghị người Việt thường xuyên theo dõi hướng dẫn của chính quyền sở tại theo từng khu vực cư trú, chủ động chuẩn bị phương án tiếp cận nơi trú ẩn.

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