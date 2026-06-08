Tổng thống Mỹ khẳng định duy trì tiến trình đàm phán với Iran

Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel trước đó cùng ngày sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Trả lời phỏng vấn của báo chí Mỹ sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel lần đầu tiên sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ nêu rõ sự việc này không làm thay đổi mong muốn của ông là hoàn tất các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Ông Trump cũng hối thúc Iran ngừng phóng tên lửa vào Israel và quay trở lại tiến trình đàm phán.

Liên quan đến nội dung đàm phán, ông Trump cho biết thêm sẽ không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình với Tehran.

Thời gian gần đây, Iran đã thúc đẩy việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước này ở nước ngoài, được cho là có tổng trị giá hơn 100 tỷ USD. Đây được xem như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran.

Ông chủ Nhà Trắng cũng hy vọng Israel kiềm chế và sẽ không tiến hành đáp trả nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, ngay sau vụ tấn công của Iran, Israel đã có hành động đáp trả vào rạng sáng 8/6. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở 3 thành phố Tehran, Tabriz và Isfahan, trong khi quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công các mục tiêu ở miền Tây và Trung Iran.

Liên quan đến hoạt động trả đũa này của Israel, một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này không tham gia các cuộc không kích.

Diễn biến mới cho thấy Washington đang nỗ lực tách mình khỏi các hoạt động quân sự của Israel, đồng thời duy trì ưu tiên đối với các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột giữa Israel và Iran.

Ngay sau khi Iran phát động các đợt tấn công tên lửa nhằm vào Israel, một số quốc gia trong khu vực đã tuyên bố đóng một phần hoặc toàn bộ không phận. Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq thông báo tạm thời đóng không phận đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và quá cảnh trong 72 giờ như một biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan Hàng không dân dụng Syria cũng tạm thời phong tỏa các hành lang hàng không phía Nam nước này và đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế Damascus.

Về phần mình, Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết không phận phía Tây nước này sẽ bị đóng cho đến khi có thông báo mới.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Chỉ huy Hậu phương của quân đội Israel cho biết các trường học trên toàn quốc sẽ đóng cửa vào ngày 8/6.

Tuyên bố nêu rõ sau khi đánh giá tình hình, Bộ Chỉ huy Hậu phương đã quyết định điều chỉnh các chỉ thị và đặt toàn bộ đất nước trong tình trạng hoạt động hạn chế. Theo đó, mọi hoạt động giáo dục đều không được phép triển khai.

Trong diễn biến khác cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được phóng từ Yemen sáng 8/6, sau khi còi báo động vang lên tại Tel Aviv, Jerusalem và nhiều khu vực ở miền Trung nước này.

Cơ quan cứu hộ quốc gia (MDA) cho biết không ghi nhận trường hợp nào bị thương do vụ tấn công hoặc do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

Sau khi mối đe dọa được loại bỏ, IDF thông báo tình hình đã được kiểm soát và người dân có thể rời khỏi các phòng trú ẩn an toàn. Truyền thông Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn thành công trước khi gây thiệt hại./.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ và Iran tiến rất gần tới thỏa thuận Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là “những vấn đề lớn," nhưng ông cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.