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Xung đột tại Trung Đông: Lực lượng Houthi và Hezbollah tấn công Israel

Lực lượng Houthi đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu một cách chính xác.

Trần Quyên
Các tay súng Houthi. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tay súng Houthi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/6, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel và cấm mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ. Diễn biến này được cho là có thể làm tăng nguy cơ tái diễn tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trước đó, trong đợt xung đột giữa Hamas và Israel, lực lượng Houthi cũng đã có các động thái tương tự khiến nhiều công ty vận tải đường biển phải đi đường vòng xa hơn qua mũi Hảo Vọng phía Nam châu Phi.

Lực lượng Houthi cho biết thêm kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra, mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ sẽ được coi là các mục tiêu quân sự hợp pháp.

Theo Houthi, lực lượng này đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu một cách chính xác.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng đi từ Yemen hướng về lãnh thổ Israel và các hệ thống phòng không đã hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này.

Trong khi đó, Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban cho biết cũng đã triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào một tiền đồn quân sự ở phía Bắc Israel vào ngày 7/6.

Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Israel tuyên bố đã không kích vào thủ đô Beirut của Liban để đáp trả các các vụ tấn công trước đó của Hezbollah.

Theo Bộ Y tế Liban, cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut hôm 7/6 đã khiến 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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