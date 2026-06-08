Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran ngày 8/6 tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại miền Tây và miền Trung Iran trong sáng 8/6.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin về các vụ nổ tại thủ đô Tehran và một số địa phương khác.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết các tiếng nổ được ghi nhận tại phía Tây Tehran, tỉnh Isfahan ở miền Trung và khu vực gần thành phố Tabriz thuộc tỉnh Đông Azarbaijan, Tây Bắc Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Israel đã tập kích một số mục tiêu tại Iran bằng tên lửa đạn đạo.

Theo IRGC, các tên lửa được phóng từ chiến đấu cơ hoạt động trong không phận Iraq và từ tàu chiến trên Địa Trung Hải, nhắm vào sân bay Mehrabad ở Tehran và một kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công.

Các vụ nổ lớn được ghi nhận tại Tehran, Tabriz, Isfahan và Karaj.

Tuy nhiên, giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công không gây thương vong. Cơ quan an ninh tỉnh Isfahan xác nhận không có thiệt hại về người, trong khi lực lượng cứu hỏa Tehran cho biết các khu vực dân cư không bị ảnh hưởng.

Truyền thông Iran cũng đưa tin Israel đã tấn công Công ty hóa dầu Karun tại thành phố Mahshahr ở Tây Nam Iran. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, khu phức hợp hóa dầu nơi công ty này hoạt động đã phải sơ tán nhân viên ca ngày sau vụ tấn công.

Đáp trả, IRGC cho biết lực lượng không quân Iran đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân mà nước này cho là "quan trọng và chiến lược" của Israel gồm Nevatim và Tel Nof.

Trước đó một ngày, IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Liban.

Trên trang thông tin chính thức Sepah News, IRGC khẳng định toàn bộ các đơn vị chiến đấu của Iran đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận.

Về mặt ngoại giao, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các hành động quân sự của nước này là quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc nhằm đáp trả việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ ngày 8/4.

Tehran cũng cáo buộc Israel phối hợp với quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và Liban trong những tuần gần đây, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động quân sự tiếp theo.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran đã hủy toàn bộ các chuyến bay tại sân bay Mehrabad ở Tehran cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Iran cũng đã đóng cửa không phận phía Tây nước này vì lý do an ninh. Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran hiện vẫn tạm ngừng hoạt động./.

Xung đột tại Trung Đông: Lực lượng Houthi và Hezbollah tấn công Israel Lực lượng Houthi đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu một cách chính xác.