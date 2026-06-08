Thế giới

Trung Đông

Xung đột Hamas-Israel: Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza

Phái đoàn Hamas nhấn mạnh tiến trình giải giáp sẽ diễn ra sau khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bởi lực lượng này không thể giao nộp vũ khí trong lúc Israel vẫn còn hiện diện tại đây.

Nhật Ninh-Trung Kiên
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 12/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 12/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin Ai Cập ngày 7/6 dẫn thông tin từ phong trào Hamas khẳng định tiến trình giải giáp của lực lượng này tại Dải Gaza phụ thuộc vào việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ của Palestine trước khi bước vào giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Hamas đã tới Cairo từ ngày 5/6 để bắt đầu vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn Gaza, dự kiến kéo dài trong vài ngày. Vòng đàm phán lần này tập trung vào vấn đề giải giáp tại Dải Gaza, tình hình nhân đạo và công tác quản trị vùng lãnh thổ của Palestine trong tương lai.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Hamas nhấn mạnh tiến trình giải giáp sẽ diễn ra sau khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bởi lực lượng này không thể giao nộp vũ khí trong lúc Israel vẫn còn hiện diện tại đây.

Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến công tác quản trị Dải Gaza trong giai đoạn hiện tại và lập trường của Hamas về việc bàn giao quyền quản lý vùng lãnh thổ này cho một ủy ban của Palestine.

Hiện nay, vòng đàm phán vẫn đang tiếp diễn và kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được chuyển tới phía Mỹ và Israel thông qua Ai Cập cùng các bên trung gian hòa giải khác.

Trong một động thái khác có liên quan, các nhân chứng và nguồn tin y tế Palestine cho biết 4 người Palestine, trong đó có 1 phụ nữ, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào một chiếc xe hơi ở phía Tây thành phố Gaza trong ngày 7/6.

Theo các nhân chứng, 1 thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel đã phóng ít nhất 1 quả tên lửa vào chiếc xe dân sự nêu trên.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế tại Bệnh viện Al-Shifa xác nhận cơ sở này đã tiếp nhận 4 thi thể, trong đó có 1 phụ nữ, cùng với 5 người bị thương sau vụ không kích.

Trước đó cùng ngày, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một địa điểm của lực lượng cảnh sát Hamas ở khu vực al-Mawasi, phía Tây thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza.

Trong bản bản cập nhật thông tin, cơ quan y tế Dải Gaza cho hay các bệnh viện trên khắp vùng lãnh thổ này đã tiếp nhận 10 thi thể và 36 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Ít nhất 961 người Palestine đã thiệt mạng và 3.020 người khác bị thương ở Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025, đưa tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023 lên 72.971, và 173.012 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xung đột Hamas-Israel #Dải Gaza #Thỏa thuận ngừng bắn Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad al-Abdullah al-Sabah (thứ 2, phải) thị sát khu vực sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya bị tấn công, ngày 3/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3/6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.