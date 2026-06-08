Xung đột tại Trung Đông: Iran khẳng định duy trì nỗ lực ngoại giao

Ngày 8/6, Iran tuyên bố những nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được triển khai ngay cả sau khi tái diễn giao tranh với Israel.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei cho biết “các cuộc tham vấn ngoại giao vẫn được duy trì trong mọi hoàn cảnh.” Tuy nhiên, ông Baqaei cảnh báo rằng việc xung đột tái diễn tại Trung Đông vẫn có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ để đạt được hòa bình trong khu vực.



Trước bối cảnh Iran và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hai bên “ngừng bắn ngay lập tức.”



Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 7/6 giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà Badr Abdelatty và người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, hai bên cũng đã thảo luận về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như những nỗ lực chung của Ai Cập và Qatar nhằm hỗ trợ cuộc đàm phán này.

Hai bên nhấn mạnh cần phải đạt được đồng thuận để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột, đồng thời khôi phục an ninh và ổn định khu vực.



Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) ngày 8/6 cho biết nước này quan ngại sâu sắc về tình hình Trung Đông hiện nay, đồng thời cho rằng việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.

Trung Quốc hy vọng các bên liên quan có thể thực hiện cam kết ngừng bắn, duy trì đà đàm phán, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao và sớm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, nhằm tạo điều kiện khôi phục hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh./.

Iran tung đòn tấn công đầu tiên sau lệnh ngừng bắn, Israel đáp trả mạnh mẽ IDF xác nhận các hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ 2 quả tên lửa trong đợt tấn công thứ nhất và đang nỗ lực đánh chặn đợt tấn công tên lửa thứ 2 từ phía Iran.

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