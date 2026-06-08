Xung đột tại Trung Đông: Iran, Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau

Ngày 8/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố từ trụ sở chính Khatam Al-Anbiya của Bộ chỉ huy quân sự Iran cho biết Iran sẽ chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên tuyên bố nêu rõ trong trường hợp Israel tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nước này hay ở miền Nam Liban, Tehran sẽ đáp trả bằng "các biện pháp mạnh mẽ và tàn bạo hơn."



Cùng ngày, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết Israel sẽ tạm dừng các cuộc không kích vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song sẽ dồn "toàn bộ sức mạnh" vào các cuộc tấn công ở miền Nam Liban trong những ngày tới. Quan chức này cảnh báo quân đội sẽ ném bom Dahieh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, nếu các cuộc tấn công vào các cộng đồng và thường dân Israel tiếp tục diễn ra.



Những tuyên bố trên được đưa ra trong ngày thứ hai của sự đợt leo thang xung đột tồi tệ nhất giữa Israel và Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại miền Tây và miền Trung Iran trong sáng 8/6.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận Israel đã tập kích một số mục tiêu tại Iran bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm sân bay Mehrabad ở Tehran và một kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công. Ngoài ra, truyền thông Iran cũng đưa tin Israel đã tấn công Công ty hóa dầu Karun tại thành phố Mahshahr ở Tây Nam Iran.



Đáp trả, IRGC cho biết lực lượng không quân Iran đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân mà nước này cho là "quan trọng và chiến lược" của Israel gồm Nevatim và Tel Nof, và một cuộc tấn công tên lửa vào các ngành công nghiệp hóa dầu ở thành phố Haifa phía Bắc Israel. Trước đó một ngày, IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Liban./.



Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Bất chấp các nỗ lực ngoại giao và lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế, Israel và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong khu vực.

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