World Cup 2026: Những con số làm nên lịch sử cho bóng đá thế giới

World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khi quy tụ 48 đội tuyển, được tổ chức tại 3 quốc gia và kéo dài trong 39 ngày với tổng cộng 104 trận đấu.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng từ 32 lên 48 đội. Việc tăng số đội tham dự kéo theo số bảng đấu tăng từ 8 lên 12, đồng thời bổ sung vòng 1/16 (vòng 32 đội) ở giai đoạn loại trực tiếp. So với 64 trận của các kỳ World Cup gần đây, giải đấu năm nay có tới 104 trận, nhiều hơn 40 trận.

World Cup 2026 được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trở thành kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử diễn ra trên lãnh thổ nhiều quốc gia, sau giải đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

Trong tổng số 16 sân vận động đăng cai, Mỹ chiếm 11 địa điểm, Mexico có 3 và Canada có 2. Trận khai mạc sẽ diễn ra ngày 11/6 tại Mexico City giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi, trong khi trận chung kết được tổ chức tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) vào ngày 19/7.

Một trong những điểm nổi bật của giải đấu năm nay là quy mô nhân sự kỷ lục. Có tới 1.248 cầu thủ góp mặt trong danh sách đăng ký của 48 đội tuyển, đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia. Trong số này có 357 cầu thủ từng dự World Cup và 891 người lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Về cấp câu lạc bộ, Manchester City là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 19 cầu thủ, tiếp theo là Bayern Munich (18), Paris Saint-Germain và Arsenal (cùng 16), Barcelona (15).

Ở phương diện cá nhân, tâm điểm tiếp tục hướng về hai biểu tượng của bóng đá thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cả hai đều có cơ hội trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Ronaldo bước vào giải đấu với kỷ lục 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và là cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Trong khi đó, Messi đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận.

Cuộc đua ghi bàn cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose đang bị đe dọa khi Messi đã có 13 bàn, còn Kylian Mbappé sở hữu 12 bàn dù mới 27 tuổi.

Sau 22 kỳ World Cup, mới chỉ có 8 quốc gia từng đăng quang. Brazil vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 chức vô địch, đồng thời là quốc gia duy nhất tham dự cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử các đội tuyển Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nâng tổng số quốc gia từng tham dự World Cup lên 84.

Theo thống kê của FIFA, 22 kỳ World Cup trước đây đã chứng kiến 2.720 bàn thắng được ghi trong 964 trận đấu. Với việc số trận tăng lên 104 tại giải năm nay, giới chuyên môn dự đoán kỷ lục 172 bàn thắng của World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ bị xô đổ.

Khoảng cách thế hệ tại giải đấu cũng rất đáng chú ý. Thủ môn Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất khi đã 43 tuổi, trong khi tiền vệ Gilbert Mora của Mexico mới 17 tuổi, tạo nên khoảng cách hơn 25 năm giữa cầu thủ già nhất và trẻ nhất World Cup 2026.

Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA mà còn được kỳ vọng mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới trong kỷ nguyên mở rộng toàn cầu./.

Doanh thu World Cup 2026 dự kiến tăng hơn 70% so với kỳ trước Với quy mô mở rộng và nguồn thu tăng mạnh từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và dịch vụ cao cấp, FIFA dự kiến thu về khoảng 13 tỷ USD trong chu kỳ World Cup 2026, mức cao nhất từ trước đến nay.