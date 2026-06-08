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World Cup 2026: Xem trực tiếp ở quán không dễ

Theo Luật Bản quyền Liên bang Mexico, hành vi phát lại hoặc phổ biến công khai các chương trình phát sóng mà không được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính.

Phi Hùng
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Các nhà hàng, quán bar, khách sạn và cơ sở kinh doanh tại Mexico phải có giấy phép phù hợp nếu muốn trình chiếu trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026 trên TV nhằm phục vụ khách hàng, nếu không có thể đối mặt với các khoản phạt lên tới hàng chục nghìn USD.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn thông báo của Viện Sở hữu Công nghiệp Mexico (IMPI) cho biết quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của FIFA và các đơn vị được cấp phép chính thức.

Do đó, các cơ sở kinh doanh không được phép sử dụng các gói dịch vụ truyền hình hoặc nền tảng trực tuyến dành cho mục đích cá nhân để trình chiếu cho khách hàng. Muốn trình chiếu trực tiếp các trận đấu, doanh nghiệp phải ký kết thỏa thuận với các đơn vị phát sóng được FIFA ủy quyền.

Cơ quan này nhấn mạnh quy định áp dụng đối với mọi loại hình kinh doanh, từ các chuỗi nhà hàng lớn cho tới các quán ăn, quán cà phê và quán bar quy mô nhỏ.

Việc sử dụng tín hiệu truyền hình hoặc dịch vụ phát trực tuyến cá nhân để thu hút khách hàng trong thời gian diễn ra World Cup có thể bị xem là hành vi khai thác thương mại trái phép các nội dung được bảo hộ bản quyền.

Theo Luật Bản quyền Liên bang Mexico, hành vi phát lại hoặc phổ biến công khai các chương trình phát sóng mà không được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính.

IMPI cho biết mức phạt hiện nay có thể lên tới 586.500 peso (khoảng 31.000 USD) đối với mỗi vi phạm. Cơ quan này có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và xử lý khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu nội dung.

FIFA cũng quy định rõ các hoạt động trình chiếu công cộng mang tính thương mại là những sự kiện nhằm mục đích sinh lợi, chẳng hạn thu phí vào cửa, khai thác tài trợ hoặc thu lợi nhuận trực tiếp từ việc tổ chức xem bóng đá tập thể.

Tuy nhiên, các hoạt động phát sóng tại nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ hoặc quán bar có thể vẫn được coi là phi thương mại nếu chỉ là một phần hoạt động thường xuyên của cơ sở và không kèm theo các chương trình kinh doanh bổ sung liên quan đến World Cup.

Quy định mới đã gây nhiều tranh luận trong cộng đồng doanh nghiệp Mexico khi World Cup 2026 được dự báo sẽ mang lại lượng khách lớn cho ngành dịch vụ ăn uống và giải trí. Liên đoàn Phòng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Mexico (Concanaco-Servytur) đã đề nghị các đơn vị nắm giữ bản quyền và các nhà phát sóng xây dựng cơ chế cấp phép với mức giá phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh gia đình, nhằm giúp họ tận dụng cơ hội kinh doanh từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại một số địa phương du lịch như Cancún, hiệp hội nhà hàng cho biết chi phí giấy phép phát sóng có thể khởi điểm từ khoảng 15.000 peso và tăng tùy theo quy mô cơ sở kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng được cảnh báo không được sử dụng logo, linh vật, hình ảnh hoặc các nhãn hiệu chính thức của FIFA trong hoạt động quảng cáo nếu chưa được cấp phép.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mexico, Mỹ và Canada với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia và cũng là giải đấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử FIFA với tổng cộng 104 trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)
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