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World Cup 2026: Dự báo cái kết bất ngờ

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết.

Mạnh Hùng
Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). (Ảnh: Quang Thịnh/TTXVN)
Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). (Ảnh: Quang Thịnh/TTXVN)

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết.

Ông Mamdani đưa ra dự toán táo bạo này khi được yêu cầu lựa chọn đội bóng mà ông tin sẽ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới vào ngày 19/7 tới.

Theo kịch bản mà vị thị trưởng 35 tuổi hình dung, đội tuyển Pháp sẽ lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup, sau các lần vào chung kết năm 2018 và 2022.

Tuy nhiên, khác với hai kỳ World Cup trước, lần này "Những chàng trai áo lam" sẽ phải nhận thất bại trước Maroc – đội bóng được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi.

Dự đoán của người đứng đầu thành phố New York càng thu hút sự chú ý khi trận chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại khu vực New York – New Jersey, trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất nước Mỹ.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Maroc sẽ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch World Cup.

Niềm tin dành cho "Những chú sư tử vùng Atlas" không phải là không có cơ sở. Tại World Cup 2022 ở Qatar, Maroc đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu khi trở thành đội tuyển châu Phi và Arập đầu tiên lọt vào bán kết.

Hành trình lịch sử đó đã giúp bóng đá Maroc nhận được sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới và khẳng định vị thế mới của bóng đá Bắc Phi trên bản đồ túc cầu quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, bước vào World Cup 2026, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi mang theo nhiều kỳ vọng sau những thành công trong những năm gần đây.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu cùng hệ thống đào tạo trẻ ngày càng phát triển, "Những chú sư tử vùng Atlas" được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất của châu Phi.

Tại vòng bảng, Maroc nằm ở bảng C cùng Brazil, Scotland và Haiti. Đại diện Bắc Phi sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Brazil vào ngày 13/6, trước khi lần lượt chạm trán Scotland vào ngày 19/6 và Haiti vào ngày 24/6.

Dù dự đoán của Thị trưởng New York chỉ mang tính cá nhân, song nhiều cổ động viên Maroc chắc chắn sẽ hài lòng với viễn cảnh đội tuyển nước nhà vượt qua Pháp trong trận đấu cuối cùng để lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Câu trả lời cuối cùng sẽ có vào ngày 19/7, khi người hâm mộ toàn cầu chứng kiến đội tuyển nào trở thành nhà vô địch World Cup 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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