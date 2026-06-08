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Thua U19 Indonesia, U19 Việt Nam thấp thỏm chờ vé bán kết U19 Đông Nam Á

Thất bại tiếc nuối trước U19 Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam phải chờ đợi các kết quả khác của vòng bảng để định đoạt tấm vé "vớt" vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam phải chờ lượt cuối bảng B và C kết thúc mới biết sẽ đi tiếp hay bị loại. (Nguồn: VFF)
U19 Việt Nam phải chờ lượt cuối bảng B và C kết thúc mới biết sẽ đi tiếp hay bị loại. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đầy tiếc nuối 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Trận thua này khiến "các chiến binh Sao vàng" đánh mất ngôi đầu bảng, qua đó phải chờ đợi kết quả các bảng đấu khác để xác định khả năng góp mặt tại vòng bán kết với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất.

Trận "chung kết" bảng A giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia đã diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi đội chủ nhà chủ động chơi dâng cao và liên tiếp tạo sức ép.

Phút 22, những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã giúp họ có được bàn thắng. Từ một tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của U19 Việt Nam, Reno tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U19 Indonesia.

Sau bàn thua, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương và bước vào giờ nghỉ với bất lợi bị dẫn trước 0-1.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam thi đấu chủ động hơn, chủ động đẩy cao đội hình và dần tạo ra những cơ hội về phía khung thành của đội chủ nhà.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 74. Từ một tình huống đá phạt góc, Quốc Khánh bật cao đánh đầu chính xác gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Bàn thắng giúp U19 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn và nếu kết quả 1-1 được giữ nguyên thì đoàn quân của ông Yutaka Ikeuchi sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa thì bước ngoặt xảy ra ở phút 90. Trọng tài xác định hậu vệ U19 Việt Nam phạm lỗi với cầu thủ Indonesia trong một tình huống tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Envandra không mắc sai lầm nào khi đánh bại thủ môn Tấn Minh, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia ở phút 90+2.

Kết quả này giúp U19 Indonesia vươn lên vị trí nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối, qua đó giành quyền tham dự bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

Theo phân nhánh đầu, tại bán kết, U19 Indonesia sẽ đối đầu với đội nhất bảng C hoặc đội nhì bảng xuất sắc nhất đến từ bảng B.

Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam xếp nhì bảng A và sẽ phải chờ đợi xem có thể lách khe cửa hẹp để giành quyền đi tiếp.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, ba đội nhất bảng cùng đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng bán kết.

Ở bảng xếp hạng các đội nhì, U19 Việt Nam đang đứng đầu với 3 điểm (hiệu số +4), nhưng U19 Malaysia và U19 Campuchia (cùng có 3 điểm, hiệu số +3) chưa thi đấu lượt cuối.

Ở lượt cuối, U19 Malaysia sẽ đối đầu U19 Thái Lan (bảng B) trong khi U19 Campuchia so tài với U19 Australia (bảng C).

Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam sẽ chỉ có thể giành quyền vào bán kết nếu như cả U19 Malaysia và U19 Campuchia cùng thất bại ở loạt trận cuối vòng bảng./.

(Vietnam+)
#U19 Việt Nam #U19 Indonesia #U19 Đông Nam Á 2026 Indonesia
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