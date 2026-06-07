V-League 2025/26 hạ màn: Tượng đài Becamex ngậm ngùi chia tay sân chơi đỉnh cao, PVF-CAND đá play-off

Tối 7/6, vòng 26 - vòng đấu hạ màn của mùa giải V-League 2025/26 đã diễn ra với 7 cặp đấu, trong đó tâm điểm là "hồi kết" của cuộc đua trụ hạng giữa 3 đội SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả 3 đội đều đã giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng, lần lượt trước Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai, qua đó khép lại mùa giải với cùng số điểm là 24.

Do kém hai đối thủ về thành tích đối đầu trực tiếp, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh là đội xếp cuối bảng và chính thức xuống hạng, chia tay với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 22 năm.

​Đây là kết cục buồn cho một tượng đài của bóng đá Việt Nam, đội bóng đã từng 4 lần vô địch V-League vào các mùa giải 2007, 2008, 2014 và 2015 (với tên gọi cũ là Becamex Bình Dương).

Ở giai đoạn cuối mùa bóng 2025/26, đội bóng đất Thủ trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng (thua 6, hòa 3), rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" và không còn quyền tự quyết trước vòng đấu cuối cùng.

Chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng là không đủ để Becamex Thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng. (Ảnh: becamextphochiminhfc)

Trái ngược với phong độ của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, PVF-CAND giành chiến thắng ở 3/5 vòng đấu cuối, qua đó "về đích" ở vị trí thứ 13 và sẽ còn cơ hội trụ hạng ở trận đá play-off với Câu lạc bộ Bắc Ninh ở Giải hạng Nhất.

​Ở vòng đấu cuối cùng, chủ nhân của những tấm huy chương cũng đã được xác định. Trên sân Thiên Trường, Thể Công-Viettel giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước nhà vô địch Công an Hà Nội, qua đó khép lại mùa giải với vị trí Á quân.

Tấm huy chương Đồng của V-League 2025/26 thuộc về Câu lạc bộ Ninh Bình, khi đội bóng Cố đô giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để kết thúc mùa giải thăng hạng với vị trí thứ Ba chung cuộc.

Câu lạc bộ Ninh Bình giành Giải Ba ở V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Xếp sau Ninh Bình là Hà Nội FC, đội đã để Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy, với bàn thắng muộn của tiền đạo Tiến Linh.

Cặp đấu còn lại giữa hai đội bóng ở giữa bảng xếp hạng là Hải Phòng và Thép Xanh Nam Định cũng khép lại với kết quả hòa 1-1. Như vậy, sau hai mùa liên tiếp thống trị bóng đá Việt, đội bóng thành Nam chỉ còn là "cái bóng" của chính mình với vị trí thứ 6 chung cuộc.

Giải Vô địch Quốc gia V-League đã khép lại nhưng mùa giải bóng đá Việt Nam 2025/26 vẫn còn những màn so tài ở đấu trường Cúp Quốc gia.

Theo lịch thi đấu, hai cặp trận bán kết của Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra vào ngày 11/6 tới, khi Thép Xanh Nam Định tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường, và Ninh Bình chạm trán Thể Công-Viettel - cặp đấu đã "bất phân thắng bại" trong cả hai lượt trận ở V-League mùa này./.

Kết quả thi đấu vòng 26 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Tiến Linh ghi bàn giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với Hà Nội FC Bàn thắng muộn của tiền đạo Tiến Linh giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Hà Nội FC ở vòng đấu hạ màn V-League mùa giải 2025/26.