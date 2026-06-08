World Cup 2026: Mỹ triển khai “lá chắn y tế” quy mô chưa từng có

Vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, giới chức Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp giám sát và phòng ngừa dịch bệnh nhằm bảo vệ giải đấu được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, công tác chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia y tế công cộng lo ngại về nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm tại những sự kiện tập trung đông người, đặc biệt khi dịch Ebola vẫn đang bùng phát tại một số khu vực ở Trung Phi và số ca mắc sởi tại Mỹ tiếp tục gia tăng.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico, trong đó riêng Mỹ có 11 thành phố đăng cai. Trong số 48 đội tuyển tham dự, có tới 39 đội đóng quân hoặc tập luyện tại Mỹ, kéo theo lượng lớn cổ động viên quốc tế đổ về nước này trong nhiều tuần liên tiếp.

Các chuyên gia cho rằng quy mô chưa từng có của giải đấu khiến công tác y tế công cộng trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nước chủ nhà.

Bà Jennifer Nuzzo, Giáo sư dịch tễ học và Giám đốc Trung tâm Đại dịch thuộc Trường Y tế Công cộng Đại học Brown, nhận định việc tập trung số lượng lớn người từ nhiều quốc gia trong thời gian dài luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tình huống khẩn cấp về y tế.

Du khách đi dạo tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo bà, các bệnh viện và cơ quan y tế cần được chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để ứng phó với lượng bệnh nhân có thể vượt mức thông thường.

Trước những lo ngại đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đang triển khai một hệ thống giám sát chuyên biệt phục vụ World Cup.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết CDC Mỹ đã xây dựng bảng dữ liệu theo dõi dịch bệnh riêng cho giải đấu nhằm giúp các cơ quan y tế địa phương và bang cập nhật nhanh các nguy cơ phát sinh.

Đối với Ebola, Mỹ hiện áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với người đến từ các khu vực có dịch, bao gồm Cộng hòa dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan. Những người đủ điều kiện nhập cảnh sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại các sân bay được chỉ định ở Houston, Atlanta, New York và Washington D.C.

Các cầu thủ đội tuyển Cộng hòa dân chủ Congo, hiện tập luyện tại châu Âu, cũng được yêu cầu hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Tại Houston, nơi đội tuyển Cộng hòa dân chủ Congo dự kiến thi đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 17/6, các cơ sở y tế đã xây dựng sẵn các phương án ứng phó khẩn cấp.

Bác sỹ Luis Ostrosky - Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Đại học Texas - cho biết giới chức địa phương đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện dù hy vọng sẽ không phải sử dụng đến.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Ebola không phải nguy cơ lớn nhất đối với World Cup 2026. Những bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp như COVID-19, cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV), cùng các bệnh đường tiêu hóa như norovirus được đánh giá là mối đe dọa thực tế hơn.

Đặc biệt, bệnh sởi đang trở thành mối quan tâm hàng đầu. Số ca mắc sởi tại Mỹ trong năm 2026 đã vượt tổng số ca của năm trước, trong khi các đợt bùng phát gần đây cho thấy chỉ một ca bệnh cũng có thể khiến cơ quan y tế phải truy vết hàng chục người tiếp xúc.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xuất hiện ca sởi liên quan đến các trận đấu World Cup, khách sạn hoặc địa điểm tập luyện của các đội tuyển, công tác truy vết và kiểm soát dịch có thể trở thành một thách thức hậu cần vô cùng phức tạp./.

World Cup 2026: Tuyển Iran phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết đội tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ trong ngày thi đấu và phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc.