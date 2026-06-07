Thể thao

Gần 800 vận động viên tham gia Giải bơi vượt biển Lý Sơn

Theo Ban tổ chức, giải bơi vượt biển Lý Sơn quy tụ nhiều thế hệ đam mê thể thao, trong đó, vận động viên lớn tuổi nhất sinh năm 1953 và vận động viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017.

Đinh Hương
Các vận động viên bơi từ đảo lớn qua đảo bé. (Ảnh: TTXVN phát)
Các vận động viên bơi từ đảo lớn qua đảo bé. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 7/6, tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Giải bơi vượt biển Lý Sơn đã diễn ra, thu hút sự tham gia tranh tài của gần 800 vận động viên trong và ngoài nước. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lý Sơn; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đây là cầu nối lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và lòng hiếu khách của người dân địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Tại giải năm nay, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm: 5km, 2km và 1km. Trong đó, nội dung thử thách nhất là cự ly 5km có lộ trình xuất phát từ Thạch Cổng Tò Vò (đảo Lớn) đến bãi dừa Hòn Đụn (đảo bé An Bình). Các cự ly 1km và 2km được tổ chức thi đấu tại khu vực đảo Bé.

Theo Ban tổ chức, giải đấu quy tụ nhiều thế hệ đam mê thể thao, trong đó, vận động viên lớn tuổi nhất sinh năm 1953 và vận động viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2017.

Dịp này, các vận động viên và du khách còn được trải nghiệm mùa du lịch biển Lý Sơn với những nét văn hóa bản địa độc đáo, thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và chiêm ngưỡng các vách đá trầm tích triệu năm bên làn nước biển xanh trong.

Sau những màn tranh tài quyết liệt trên cung đường bơi giữa biển trời Lý Sơn, các vận động viên xuất sắc nhất đã cán đích đầu tiên. Kết quả chung cuộc, giải Nhất cự ly 5km thuộc về vận động viên Hoàng Văn Hải, giải Nhất cự ly 2km thuộc về vận động viên Võ Trí Trung và giải Nhất cự ly 1km thuộc về vận động viên Nguyễn Trần Mai Phương.

Bên cạnh giải thưởng cá nhân, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng ở hạng mục đồng đội và giải thưởng theo từng lứa tuổi cho vận động viên có thành tích xuất sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vận động viên #Giải bơi vượt biển Lý Sơn #Lễ hội Du lịch Quảng Ngãi #Du lịch biển Lý Sơn Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Công thức tạo nên kỳ tích lịch sử

Nếu “công thức gia đình” tiếp tục phát huy như 4 năm trước, hình ảnh các tuyển thủ Maroc ôm chầm lấy cha mẹ, vợ con để ăn mừng chiến thắng có thể lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Nguồn: WhatsApp)

World Cup 2026: FIFA ghi bàn trên WhatsApp

Việc WhatsApp tham gia quảng bá World Cup cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thế hệ người hâm mộ trẻ thông qua các nền tảng công nghệ.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Xác lập nhiều dấu mốc lịch sử

Sự đa dạng về thế hệ, độ tuổi của các cầu thủ khi tham dự World Cup 2026, phản ánh sự giao thoa giữa kinh nghiệm, sức trẻ tại giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập nhiều dấu mốc mới của bóng đá thế giới.