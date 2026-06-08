Vietnam Ambassador’s Cup 2026 gây quỹ gần 13.000 euro vì nạn nhân da cam

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tối 7/6, lễ trao giải golf từ thiện “Vietnam Ambassador’s Cup 2026” đã diễn ra tại sân golf Hulencourt ở thị trấn Genappe, tỉnh Walloon Brabant (Bỉ).

Đây là mùa giải thứ 13 của sự kiện thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) phối hợp với bà Chris Geyskens, doanh nhân, Giám đốc Chi nhánh Bỉ của Hội Nạn nhân chất độc da cam Hội An (VAVA Hội An), tổ chức.

Giải đấu năm nay thu hút 80 golf thủ nghiệp dư là các doanh nhân, nhà ngoại giao đang công tác tại Brussels cùng đông đảo kiều bào Việt Nam tại Bỉ tham gia tranh tài.

Kết thúc giải đấu, chị Trần Thị Tuyết Lan giành chức vô địch bảng nữ, trong khi anh Trần Văn Công đoạt chức vô địch bảng nam.

Không chỉ là một hoạt động thể thao, Vietnam Ambassador’s Cup còn là diễn đàn giao lưu, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, giới ngoại giao và những người bạn Bỉ dành tình cảm cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ giải đấu, các đại biểu đã trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời chung tay ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết giải golf năm nay đã quyên góp được gần 13.000 euro. Theo thông lệ hằng năm, toàn bộ số tiền thu được sẽ được bà Chris Geyskens trực tiếp chuyển tới các nạn nhân chất độc da cam tại Hội An vào cuối năm nay.

Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nhà ở cho các gia đình nạn nhân.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của bà Chris Geyskens đối với công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong suốt 13 năm qua.

Bà Chris Geyskens trao giải thưởng cho Đại sứ Nguyễn Văn Thảo. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh rằng dù đã có tuổi, bà luôn dành nhiều tâm huyết để duy trì giải golf từ thiện thường niên, qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau da cam và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định thành công của Vietnam Ambassador’s Cup tiếp tục là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, sự gắn kết và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với Bỉ cũng như giữa Việt Nam với EU.

Vietnam Ambassador’s Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Trải qua 13 mùa giải, sự kiện đã trở thành hoạt động từ thiện có ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nhân, các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế.

Tính đến cuối năm 2025, thông qua giải đấu, gần 2 tỷ đồng đã được chuyển tới VAVA Hội An để hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện sống và từng bước ổn định cuộc sống./.

Nhịp cầu golf kết nối sẻ chia vì nạn nhân chất độc da cam Giải golf từ thiện “Cúp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ” lần thứ 12 đã quyên góp hơn 15.000 euro hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, những người vẫn đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

​