Người lao động châu Âu chật vật khi lương không theo kịp lạm phát

Theo Euronews, giữa bối cảnh lạm phát đang tăng phi mã trên khắp châu Âu sau các cuộc xung đột tại Trung Đông, tốc độ tăng trưởng của mức lương chào mời trên các sàn tuyển dụng tại khu vực đồng euro (Eurozone) đang bị bỏ lại phía sau.

Thực trạng này đang khiến thu nhập thực tế và sức mua của người lao động lao dốc nghiêm trọng. Giá sinh hoạt tại châu Âu đang tăng mạnh, nhưng tiền lương thì không thể đuổi kịp.

Lạm phát toàn Liên minh châu Âu (EU) đã chạm mốc 3,2% vào tháng 4/2026, mức cao nhất kể từ tháng 1/2024. Các số liệu ước tính sơ bộ từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy đà tăng giá này vẫn tiếp tục leo thang trong tháng Năm.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ nền tảng tuyển dụng toàn cầu Indeed, tốc độ tăng trưởng tiền lương (tính theo mức lương công bố trên các bảng tin tuyển dụng) trên toàn Eurozone đang hoàn toàn hụt hơi trước cơn bão lạm phát.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điều này đồng nghĩa với việc bão giá đang lấn lướt đà tăng của lương, đè nặng lên sức mua của người lao động châu Âu khi cùng một số tiền kiếm được nay mua được ít hàng hóa hơn trước.

Làn sóng áp lực lạm phát mới nhất này ập đến ngay sau khi EU vừa trải qua cú sốc giá cả nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Trước đó vào năm 2022, lạm phát hằng năm của khối từng vọt lên trên 11%, xuất phát chủ yếu từ việc giá năng lượng tăng phi mã sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Mức lạm phát toàn khối từng được kiểm soát ổn định dưới ngưỡng 3% cho đến trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran vào cuối tháng 2/2026. Vào tháng 1/2026, lạm phát hằng năm của EU đứng ở mức 2%. Con số này lập tức nhảy vọt lên 2,8% vào tháng Ba và chạm ngưỡng 3,2% vào tháng Tư.

Cơn lốc lạm phát thời hậu đại dịch vốn đã bào mòn sức mua của người lao động tại các nền kinh tế đầu tàu châu Âu khi giá tiêu dùng tăng nhanh hơn tiền lương.

Số liệu từ Indeed chỉ ra rằng tính đến đầu năm 2026, tổng mức lương thực tế công bố tích lũy tại 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

Khi lạm phát trỗi dậy sau vòng xoáy xung đột mới tại Trung Đông, tốc độ tăng lương tại Eurozone đã rơi xuống thấp hơn tỷ lệ lạm phát vào tháng 3/2026, và khoảng cách này ngày càng nới rộng trong tháng Tư.

Diễn biến này đã đảo ngược hoàn toàn xu hướng ổn định được duy trì kể từ tháng 9/2023 - giai đoạn mà đà tăng lương công bố luôn liên tục dẫn trước lạm phát tại Eurozone.

Hệ thống theo dõi tiền lương của Indeed chỉ ra rằng, khi chỉ số giá tiêu dùng hằng năm chạm mốc 3,0% tại Eurozone vào tháng Tư, tiền lương của người lao động đã không còn đủ sức gánh vác mức tăng của chi phí sinh hoạt, khi tốc độ tăng lương chỉ ở mức 2,3%."Áp lực lạm phát bắt nguồn từ cú sốc giá năng lượng toàn cầu đã bắt đầu phản ánh rõ nét vào các số liệu thống kê của châu Âu, thổi bay những thành quả tăng trưởng của tiền lương thực tế," bà Aubrey Woessner, chuyên gia kinh tế tại Indeed, nhận định./.

Tình trạng lạm phát cao đi kèm tăng trưởng yếu tại châu Âu Châu Âu vẫn còn lưu giữ ký ức về năm 2022, khi xung đột tại Ukraine đã đẩy lạm phát vượt 10%, lần này, cú sốc có thể ít dữ dội hơn, song có nguy cơ kéo dài trong nhiều tháng.

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