Trung Quốc ra mắt trạm điện đúc sẵn cho AI đầu tiên trên thế giới

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt điện năng khi nhu cầu điện toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tăng vọt, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ở miền Đông Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng trạm điện đúc sẵn dành riêng cho trung tâm dữ liệu AI đầu tiên trên thế giới.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, cấu trúc dạng container khổng lồ này có chiều dài 53 m và rộng 41 m, được đặt tên là "Đảo năng lượng AI" (AI-Power Island). Hệ thống do TGOOD, một nhà sản xuất thiết bị điện tại Thanh Đảo phát triển, đóng vai trò như "trái tim" của các trung tâm dữ liệu.

Bằng cách tích hợp máy biến áp cao áp và máy biến áp thể rắn vào một mô-đun sản xuất tại nhà máy, hệ thống có thể được lắp ráp ngay tại hiện trường. Phương pháp này giúp cắt giảm gần 70% thời gian thi công xuống chỉ còn 5 tháng, giảm hơn 30% diện tích đất sử dụng và tiết kiệm gần 80% chi phí kỹ thuật dân dụng.

Về mặt vận hành, mô-đun kết nối trực tiếp với lưới điện 110 KV hoặc 220 KV. Thông qua quá trình chuyển đổi nội bộ, trạm sẽ cung cấp nhiều đầu ra dòng điện một chiều (DC) 800 V để chạy các máy chủ AI.

Hệ thống cũng hỗ trợ tích hợp trực tiếp nguồn điện tái tạo và sở hữu nền tảng điều phối do AI điều khiển, giúp đáp ứng nguồn điện khớp với nhu cầu điện toán chỉ trong khoảng thời gian tính bằng mili giây.

Khả năng phản hồi siêu tốc này giúp ngăn chặn các sự cố gián đoạn nguồn điện dù chỉ trong khoảnh khắc, vốn có thể làm hỏng các tác vụ máy tính cường độ cao và lãng phí thời gian xử lý dữ liệu có giá trị.

Ông Zhou Jun, Chủ tịch điều hành của TGOOD cho biết hệ thống này còn giải quyết vấn đề chi phí năng lượng đắt đỏ. Bằng cách tận dụng năng lượng tái tạo trong thời gian cao điểm và tối ưu hóa phân bổ điện, mô-đun giúp giảm khoảng 30% chi phí điện năng cho mỗi token AI.

Cũng theo ông Zhou, mô-đun điện đúc sẵn của TGOOD hiện đã được kết nối với các trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp tự xây dựng. Dự kiến trong nửa cuối năm nay, hệ thống sẽ được triển khai mở rộng tại các cụm trung tâm dữ liệu cấp quốc gia cũng như nhiều cụm dữ liệu cấp địa phương.

Động thái triển khai hạ tầng này hoàn toàn phù hợp với nỗ lực phổ cập AI với chi phí phải chăng tại Trung Quốc.

Thời gian gần đây, các công ty công nghệ lớn như DeepSeek đã giảm mạnh giá cước điện toán, trong khi các nhà mạng viễn thông nước này cũng tung ra các "gói thuê bao token" giá rẻ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

Doanh nghiệp Hàn Quốc được hưởng lợi từ cơn sốt tự cung điện cho trung tâm AI Các công ty Hàn Quốc như Doosan Energy và Doosan Fuel Cell tận dụng cơ hội từ xu hướng tự cung điện cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng thị trường quốc tế.

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