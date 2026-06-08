Khi AI trở thành đồng đội của game thủ trong thế giới ảo

Ngày 7/6, tại thủ đô Seoul, nhà phát triển game Hàn Quốc KRAFTON và Nvidia tái khẳng định quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thảo luận các hướng hợp tác công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm người chơi.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông tin được công bố tại sự kiện giao lưu với cộng đồng người chơi PUBG ở Seoul, với sự tham dự của Chủ tịch KRAFTON Chang Byung Gyu và Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang. Sự kiện quy tụ khoảng 100 game thủ cùng lãnh đạo cấp cao của KRAFTON.

KRAFTON cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tối ưu hóa các tựa game chủ lực như PUBG: BATTLEGROUNDS và inZOI trên nền tảng RTX Spark của Nvidia. Khách tham dự cũng được trải nghiệm PUBG Ally - nhân vật đồng hành AI phát triển trên nền tảng này, qua đó giới thiệu các ứng dụng AI trong trò chơi điện tử.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Chang Byung Gyu nhấn mạnh cộng đồng người chơi PUBG là nền tảng cho thành công của KRAFTON. Ông khẳng định công ty sẽ tiếp tục tạo ra những trải nghiệm mới trong cả lĩnh vực game và AI thông qua hợp tác với Nvidia.

Quang cảnh sự kiện dành cho người hâm mộ trò chơi điện tử PUBG với sự tham gia của các nhà lãnh đạo KRAFTON và NVIDIA cùng đông đảo người chơi. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Theo KRAFTON, từ tháng 1/2025, hai bên đã phát triển mô hình nhân vật AI mang tên CPC (Co-Playable Character).

PUBG Ally được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ nhỏ hoạt động trực tiếp trên thiết bị và nền tảng Nvidia ACE, dự kiến sẽ được thử nghiệm trong chế độ PUBG Arcade ngay trong tháng này.

Hợp tác giữa hai doanh nghiệp cũng đang mở rộng sang các công nghệ thế hệ mới. Tháng 4 vừa qua, Tổng Giám đốc KRAFTON Kim Chang Han cùng các lãnh đạo công ty đã tới trụ sở Nvidia tại bang California (Mỹ) để trao đổi với ông Jensen Huang về các lĩnh vực hợp tác tương lai, trong đó có robot.

Đầu năm nay, KRAFTON đã thành lập công ty robot Ludo Robotics và đang đẩy mạnh nghiên cứu AI cho robot hình người.

Thành lập năm 2007, KRAFTON hiện sở hữu nhiều thương hiệu game nổi tiếng như PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, inZOI, Subnautica và TERA. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào AI và các công nghệ mới nhằm mở rộng hệ sinh thái giải trí số trên toàn cầu./

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