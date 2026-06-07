Hàn Quốc trở thành mắt xích chiến lược trong tham vọng AI của Nvidia

Các nguồn tin trong ngành ngày 7/6 cho hay Giám đốc điều hành (CEO) NVIDIA Jensen Huang đang có chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài nhiều ngày với lịch trình dày đặc nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robot và bán dẫn, đồng thời thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của Hàn Quốc trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu của Nvidia.

Ngay sau khi đến Seoul ngày 6/6, ông Jensen Huang đã gặp Chủ tịch SK Group Chey Tae Won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang Mo và nhà sáng lập Naver Lee Hae Jin tại khu Hongdae ở Seoul. Tại đây, ông khẳng định các đối tác Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với Nvidia và nhấn mạnh năm qua là giai đoạn thành công đặc biệt trong hợp tác giữa các bên.

Ông Huang cho biết Nvidia đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao năng lực của nước này trong các lĩnh vực AI, robot và bán dẫn.

Theo ông, các sản phẩm AI thế hệ mới của Nvidia như Vera Rubin, RTX Spark, Drive Thor và Jetson Thor đều sử dụng số lượng lớn các loại chip nhớ tiên tiến do Samsung Electronics và SK hynix sản xuất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Huang cũng gặp gỡ huyền thoại thể thao điện tử Lee Sang Hyeok, đội trưởng của đội tuyển T1, tại một quán trò chơi điện tử ở Seoul. Ông mô tả Faker là một trong những game thủ xuất sắc nhất thế giới và nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó kéo dài 25 năm giữa cộng đồng game thủ Hàn Quốc với dòng card đồ họa GeForce của Nvidia.

Theo kế hoạch, trong những ngày tiếp theo, ông Huang sẽ gặp Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Euisun, lãnh đạo các công ty trò chơi điện tử lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp AI và robot, cũng như các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Seoul. Ông cũng dự kiến thảo luận với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc Bae Kyung Hoon về hợp tác AI, bao gồm vấn đề cung cấp bộ xử lý đồ họa (GPU).

Giới quan sát nhận định chuyến thăm lần này cho thấy Nvidia đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI tại Hàn Quốc, đồng thời củng cố quan hệ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước này trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về AI và bán dẫn ngày càng gay gắt./.

Nvidia ra mắt chip dành cho laptop chạy Windows trong kỷ nguyên AI Theo Nvidia, các mẫu máy tính xách tay và máy tính để bàn sử dụng chip RTX Spark, do các hãng như Dell và Lenovo sản xuất, sẽ có mặt trên thị trường vào mùa Thu năm nay.