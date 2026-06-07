Những mạng xã hội sẽ "làm mưa làm gió" trong thời gian tới

Trong nhiều năm, trải nghiệm mạng xã hội của mọi người chịu sự chi phối của những tập đoàn công nghệ như Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok và X.

Tuy vậy, ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp đang xây dựng các trải nghiệm mạng xã hội mới, thường nhỏ hơn và mang tính cá nhân hơn để kết nối mọi người với bạn bè, sở thích và cộng đồng gắn kết hơn.

Nếu mọi người đang tìm cách thoát khỏi sự chi phối của mạng xã hội truyền thống và những sản phẩm của các "ông lớn" công nghệ nói chung, thì có một số lựa chọn thay thế thú vị.

Nhiều ứng dụng trong số đó hướng đến thế hệ Z và những người trẻ hơn, một nhóm thường sẵn sàng xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội của họ trong những không gian mới hơn so với những người có các mối quan hệ xã hội đã được thiết lập tốt trên các nền tảng cũ.

Dưới đây là một số ứng dụng mạng xã hội đáng chú ý dành cho các hệ điều hành iOS và Android.

Retro

Retro là một ứng dụng chia sẻ ảnh được thiết kế chu đáo, tập trung vào việc xây dựng kết nối với bạn bè theo hình thức riêng tư hơn. Ứng dụng này cung cấp những cách đơn giản để chia sẻ ảnh với những người quan trọng trong cuộc sống của người dùng, cũng như những người khác giúp họ kết nối lại với những kỷ niệm của riêng mình.

Người dùng có thể chọn một số ảnh nhất định để làm nổi bật mỗi tuần, lưu ảnh vào album và tìm kiếm cũng như theo dõi những người khác thông qua các tính năng tìm kiếm. Họ cũng có hồ sơ người dùng riêng bao gồm các tùy chọn bảo mật cho phép người dùng chọn những bạn bè nào có thể xem nhiều hơn ảnh của tháng gần nhất.

Cosmos

Nếu người dùng đam mê sáng tạo và cảm thấy mệt mỏi với những thuật toán AI trên Pinterest thì một ứng dụng khác có tên Cosmos có thể mang đến một ý tưởng hay. Được mệnh danh là “không gian cảm hứng," Cosmos cho phép người dùng tìm kiếm theo màu sắc, từ khóa hoặc hình ảnh, để tạo hồ sơ dựa trên sở thích của họ.

Người dùng cũng có thể theo dõi bạn bè và những người có ảnh hưởng khác, cũng như cộng tác với họ trong các bộ sưu tập. Nhìn chung, ứng dụng này cao cấp hơn Pinterest một chút, và cũng có thể được sử dụng để mua sắm các sản phẩm thú vị phù hợp với phong cách của người dùng.

Indigo

Nếu người dùng muốn rời khỏi mạng xã hội X nhưng không biết nên chọn mạng xã hội phi tập trung nào - Mastodon hay Bluesky? Ứng dụng Indigo giải quyết vấn đề đó bằng cách cung cấp một ứng dụng duy nhất cho phép bạn tham gia cả hai mạng cùng một lúc.

Ứng dụng cung cấp dòng thời gian thống nhất và trình soạn thảo cho phép bạn đăng chéo lên cả hai dịch vụ cùng một lúc, truy cập vào nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh của bạn và vô số công cụ cá nhân hóa và cài đặt cấu hình.

Ứng dụng này được trau chuốt khá tốt, được đồng sáng tạo bởi Ben McCarthy, người cũng đã phát triển dòng ứng dụng Obscura và các ứng dụng khác, cùng với nhà thiết kế iOS tự do Aaron Vegh. Một điều lưu ý là Indigo chỉ dành cho các thiết bị công nghệ sử dụng hệ điều hành iOS.

Corner

Corner đã tự mô tả ứng dụng của mình một cách chính xác nhất, gọi nó là “Google Maps nhưng mang tính xã hội," một mô tả rất phù hợp. Corner có một cộng đồng người dùng ngày càng phát triển với hơn 125.000 người, những người chọn lọc các địa điểm yêu thích của họ cả trong và ngoài nước vào các danh sách mà họ có thể “kiểm soát” hoặc công khai để người khác khám phá.

Với phong cách đặc trưng của thế hệ Z, đây không chỉ là nơi để tìm “nhà hàng ngon gần tôi," mà còn là nơi để khám phá những địa điểm thú vị khác như hiệu sách, câu lạc bộ khiêu vũ. Ứng dụng này cũng cung cấp một bản đồ được cá nhân hóa nhưng chỉ có các điện thoại thông minh và thiết bị chạy iOS mới có thể tải xuống Corner.

Mesh

Mặc dù không hẳn là một mạng xã hội theo nghĩa là một nền tảng để kết nối trực tiếp, Mesh là một công cụ hữu ích để thêm vào bộ ứng dụng kết nối của người dùng.

Ứng dụng này giống như một cuốn sổ địa chỉ được nâng cấp, vì nó cho phép người dùng theo dõi những gì mọi người có liên quan đến họ đã thực hiện, bằng cách theo dõi các thay đổi tiểu sử trên LinkedIn hoặc X, bài đăng, ấn phẩm... Mesh cung cấp các công cụ cho phép người dùng liên hệ và kết nối lại theo tần suất bạn cấu hình, phần nào giống như một CRM cá nhân.

Được Automattic, chủ sở hữu của WordPress.com, mua lại vào năm 2025 (khi đó được biết đến với tên là Clay), Mesh dự định sẽ tích hợp sâu hơn với ứng dụng nhắn tin Beeper của Automattic.

The Mall

Ứng dụng mới ra mắt The Mall biến việc mua sắm trực tuyến thành một trải nghiệm xã hội. Ứng dụng này cung cấp một nguồn cấp dữ liệu chung để theo dõi các cập nhật và sản phẩm mới từ những thương hiệu yêu thích của người dùng, chủ yếu là thời trang mặc dù họ cũng có thể thêm các thương hiệu khác có cửa hàng thương mại điện tử trực tuyến.

Ngoài ra, người dùng có thể truy cập hồ sơ của bạn bè để xem những loại mặt hàng nào có trong bộ sưu tập và “trung tâm mua sắm” của họ, đồng thời nhận được cảm hứng và đề xuất về các thương hiệu khác mà họ có thể thích, dựa trên sở thích và phong cách của họ./.

Các "ông lớn" công nghệ đối mặt cáo buộc khiến giới trẻ nghiện mạng xã hội Theo phán quyết, Meta phải bồi thường 4,2 triệu USD, trong khi Google chịu 1,8 triệu USD vì có hành vi bất cẩn trong thiết kế các nền tảng mạng xã hội gây hại cho giới trẻ.