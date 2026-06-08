Xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng mạnh trong tháng 5

Xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 5/2026, nhờ lượng đơn đặt hàng của nước ngoài được đẩy nhanh để tránh những tác động từ xung đột tại Trung Đông, cùng với nhu cầu toàn cầu ổn định đối với chip và các linh kiện liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Các nhà kinh tế dự báo xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 5/2026 tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo USD, sau khi tăng 14,1% trong tháng 4/2026.

Xung đột ở Trung Đông vẫn chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng các nhà kinh tế cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Khi lượng hàng tồn kho đạt đỉnh điểm, lợi ích của việc đặt hàng trước giảm dần và chi phí đầu vào tăng lên, các khách hàng ở nước ngoài sẽ có những điều chỉnh và chờ đợi một lệnh ngừng bắn.

Số liệu về hoạt động sản xuất trong tháng 5/2026 cho thấy lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới sụt giảm mạnh so với tháng trước, sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm vào tháng 4/2026, khi các nhà máy ở nước ngoài đang gấp rút đảm bảo nguồn cung trước nguy cơ tăng giá.

Xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên, nhưng đà tăng trưởng đã chậm lại kể từ đó. Điều này làm tăng thêm lo ngại rằng nhu cầu nội địa yếu sẽ khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương nếu điều kiện bên ngoài xấu đi và sẽ cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính sách./.

Xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á tăng vọt Trong ba tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang các thị trường Myanmar, Lào và Campuchia đã tăng lần lượt 617,5%; 25,7% và 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái.