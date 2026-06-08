Đồng Nai: Phát hiện tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà dân

Ngày 8/6, Công an xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh Điểu Khanh (30 tuổi, ngụ thôn Sơn Lang, xã Thọ Sơn) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động phát ra từ khu vực sân. Khi ra kiểm tra, anh phát hiện một con vật lạ có hình dáng giống tê tê đang bò trong sân nhà.

Tiến lại gần quan sát, anh Khanh xác định đây là một cá thể tê tê còn sống. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã nhanh chóng đưa cá thể này đến Công an xã Thọ Sơn để trình báo và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Thọ Sơn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 7 tiến hành kiểm tra, xác minh loài động vật trên. Qua kiểm tra ban đầu, cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 3kg, thể trạng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương và khả năng vận động bình thường.

Kết quả xác định đây là cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam. Đây là nhóm động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt và sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện Công an xã Thọ Sơn cùng các đơn vị liên quan đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cá thể tê tê cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận, chăm sóc và thực hiện các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật nguy cấp mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên rừng./.

Huế đưa 9 cá thể tê tê Java quý hiếm về môi trường tự nhiên Trước khi tái thả, toàn bộ cá thể đã được kiểm dịch, chăm sóc, phục hồi và theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe để các “chiến binh nhỏ” trở lại với rừng xanh.