Từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/6 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Ngày 9/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc nắng nóng.

Đối với tình hình nắng nóng ở Trung Bộ trong ngày 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đề cập đến tình hình nắng nóng trong tháng 6/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Nắng nóng xuất hiện diện rộng vào những ngày đầu tháng 6 và sau đó còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong..

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng), từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,2 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,7 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%./.

Thời tiết ngày 7/6: Bắc Bộ, Trung Bộ vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 36-39 độ C, cục bộ có nơi trên 40 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối đến tối có mưa rào và dông.

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