Tăng trưởng kinh tế vượt 7,8%, Hà Nội tập trung đầu tư các dự án trọng điểm

Kinh tế Thủ đô trong quý đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 7,87%, thuộc nhóm cao trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, biến động giá xăng dầu thế giới cùng những bất ổn thương mại toàn cầu đã tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất, tiêu dùng và lạm phát, đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt, quyết liệt trong thời gian tới.

Thông tin tại họp báo tình hình kinh tế-xã hội quý 1/2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 6/4, đại diện Sở Tài chính cho biết hoạt động doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực với 9.033 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,4%, tổng vốn đăng ký đạt 168,5 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Có 5.147 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36,1%. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể tăng 83,1% với 2.760 doanh nghiệp, cùng gần 15,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, cho thấy khó khăn vẫn còn hiện hữu.

Thu hút FDI đạt 478,9 triệu USD, giảm 66,2% so với cùng kỳ. Ngược lại, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 102,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%. Đáng chú ý, vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng 47,4% - mức cao nhất cả nước. Tiến độ giải ngân và thi công tại các dự án hạ tầng lớn như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng được đẩy nhanh, cho thấy chuyển biến tích cực trong tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, dù sức mua có dấu hiệu chậm lại trong tháng 3 do giá nhiên liệu tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu vận tải và bưu chính chuyển phát đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7%; trong đó vận tải hành khách tăng 25,0%, vận tải hàng hóa tăng 12,7%. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, với tổng lượng khách quý 1 đạt 2.435 nghìn lượt, tăng 33,4%, trong đó khách quốc tế đạt 1.781 nghìn lượt, tăng 35,3%; khách nội địa đạt 654 nghìn lượt, tăng 28,4%.

Trong quý 2 và thời gian tới, Hà Nội xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì đà tăng trưởng. Thành phố sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo hướng ưu tiên dự án trọng điểm, giao KPI giải ngân theo từng tháng và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, đặc biệt với các dự án lớn như Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 và các cầu qua sông Hồng, đồng thời thành phố chủ động tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, kiểm soát chi phí đầu vào và theo dõi sát tác động của giá xăng dầu.

Một trong những định hướng quan trọng là kích hoạt mạnh mẽ tiêu dùng và dịch vụ, thí điểm kinh tế đêm tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ; thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng QR Code.

Song song, Hà Nội chuyển hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu phát triển. Thành phố cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, với trên 95% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến và bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học-công nghệ./.

Hà Nội thông qua loạt quyết sách chiến lược cho nhiệm kỳ mới Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu rất cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của TW thành các quyết sách thiết thực, có tính khả thi và tạo động lực phát triển lâu dài.