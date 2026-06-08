Kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau trong 5 tháng đầu năm vượt 1 tỷ USD

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiều chỉ tiêu của Cà Mau trong 5 tháng tăng trưởng khá so với cùng kỳ như tổng sản lượng thủy sản tăng 7,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,4%; sản lượng chế biến tôm tăng 14,8%...

Riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Cà Mau đạt gần 235 triệu USD, nâng tổng số kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt 1,07 tỷ USD, bằng 38,2% kế hoạch, tăng 14,4% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu từ thủy sản đạt 900,7 triệu USD, bằng 35,2% kế hoạch, tăng 7,5% so cùng kỳ; phân bón ước đạt 142,7 triệu USD, bằng 77,1% kế hoạch, tăng 92,9% so cùng kỳ; các mặt hàng xuất khẩu còn lại của tỉnh ước đạt 26,6 triệu USD, bằng 48,4% kế hoạch, tăng 13,8% so cùng kỳ.

Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh. Sản phẩm kinh tế chủ lực của tỉnh như tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đạt 494.500 tấn, bằng 37% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm đạt 223.460 tấn, bằng 38,8% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ năm 2025. Tổng sản lượng lúa thu hoạch đến cuối tháng 5/2026 của tỉnh Cà Mau được gần 1.158.300 tấn, bằng 61,9% kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 9,4% so cùng kỳ; trong đó, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như sản lượng tôm chế biến ước đạt 159.031 tấn, bằng 38,3% kế hoạch, tăng 14,8% so cùng kỳ; sản lượng điện, khí, phân bón đều giảm do ảnh hưởng nguồn cung bị gián đoạn từ xung đột Trung Đông; trong đó, sản lượng điện sản xuất 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.311 triệu kWh, bằng 36,4% kế hoạch, giảm 3,6% so cùng kỳ; sản lượng khí thương phẩm ước đạt 721 triệu m3, bằng 40,1% kế hoạch, giảm 3,5% so cùng kỳ; sản lượng LPG-Condensate ước đạt 44.712 tấn, bằng 31,3% kế hoạch, giảm 29,3% so cùng kỳ và sản lượng phân bón ước đạt 544.627 tấn, bằng 46,4% kế hoạch, giảm 6,3% so cùng kỳ.

Về tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong những tháng đầu năm của tỉnh Cà Mau được bảo đảm, hàng hóa phong phú, chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt 66.428 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch và tăng 18,7% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong lĩnh vực hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Cà Mau vẫn tăng khá do các mặt hàng chủ lực như thủy sản và phân bón vẫn duy trì xuất ổn định.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các nhiệm vụ cụ thể, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2026.

Đối với hoạt động thương mại, xuất khẩu, lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành công thương, đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, công nghiệp chế biến, sản xuất các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu… phấn đấu xuất khẩu của tỉnh Cà Mau đạt 2,8 tỷ USD trong năm 2026 này./.

Xuất khẩu thủy sản duy trì tăng trưởng nhưng áp lực ngày càng lớn Dù xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp vẫn phải ứng phó với áp lực về nguyên liệu, chi phí, truy xuất nguồn gốc và các biện pháp phòng vệ thương mại.