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Giá vàng "bốc hơi" tới 7,4 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8/6

Chiều nay, giá vàng trong nước tiếp đà lao dốc, giảm tới 7,4 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa. Chênh lệch mua-bán nới rộng lên 5 triệu đồng, khoảng cách với giá thế giới thu hẹp còn 7,8 triệu đồng.

Hồng Kiều
Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng lên 5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng lên 5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều nay (8/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục lao dốc giảm thêm 4,2-5,7 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, tính từ khi mở cửa đến chiều nay, giá vàng trong nước đã giảm thêm 5,8-7,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào thời điểm 15 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa sáng nay.

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 6,4-7,4 triệu đồng/lượng so với với giá mở cửa sáng nay. Công ty Phú Quý cũng niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 7,3 triệu đồng/lượng ở mua vào ra và 6,8 triệu đồng/lượng mở chiều bán ra so với giá mở cửa sáng 8/6.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.293 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 7,8 triệu đồng/lượng./.

(Vietnam+)
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