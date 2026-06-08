Giá vàng "bốc hơi" tới 7,4 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8/6

Chiều nay (8/6), thị trường vàng trong nước tiếp tục lao dốc giảm thêm 4,2-5,7 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, tính từ khi mở cửa đến chiều nay, giá vàng trong nước đã giảm thêm 5,8-7,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào thời điểm 15 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa sáng nay.

Không nằm ngoài xu hướng, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 6,4-7,4 triệu đồng/lượng so với với giá mở cửa sáng nay. Công ty Phú Quý cũng niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 7,3 triệu đồng/lượng ở mua vào ra và 6,8 triệu đồng/lượng mở chiều bán ra so với giá mở cửa sáng 8/6.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.293 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 7,8 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng tiếp tục giảm, thương hiệu SJC xuống ngưỡng 148,5 triệu đồng Sau khi giá vàng SJC đã "bốc hơi" gần 9 triệu đồng/lượng trong tuần trước, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm theo đà của vàng thế giới, xuống ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng.