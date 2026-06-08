Xuất khẩu hồ tiêu của cả nước trong 5 tháng năm 2026 duy trì tăng trưởng khá

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu và một số loại gia vị vẫn duy trì tăng trưởng khá tích cực dù các thị trường có nhiều biến động và xuất khẩu tháng 5 sụt giảm.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được gần 122.600 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.180 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng 4/2026 và giảm 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu lớn đều ghi nhận sản lượng giảm so với tháng trước phản ánh xu hướng suy giảm chung của toàn ngành.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong tháng 5 đã sụt giảm hơn 19% so với tháng trước, đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm hơn 23% tổng lượng xuất khẩu. UAE đứng thứ hai, tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu ổn định.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1.512 tấn, giảm tới 66,8% so với tháng trước, trở thành nguyên nhân chính kéo giảm xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng.

Các thị trường lớn khác như Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan vẫn duy trì lượng nhập khẩu đáng kể, trong đó châu Âu tiếp tục là khu vực có diễn biến tích cực nhất.

Mức tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm chủ yếu nhờ lượng xuất khẩu tăng mạnh trong quý 1 và đầu quý 2, khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn được cải thiện trong bối cảnh nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn ở mức hạn chế.

Người dân tại tỉnh Đồng Nai chăm sóc vườn tiêu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Mặc dù lượng xuất khẩu trong tháng 5 có xu hướng giảm so với tháng trước, kết quả lũy kế 5 tháng đầu năm vẫn cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng khá tích cực.

Tính chung 5 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu riêng lẻ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với sản lượng gần 30.000 tấn, chiếm 24,5% tổng lượng xuất khẩu và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là thị trường đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu của ngành trong 5 tháng đầu năm.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất với 56.570 tấn, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khu vực này, Trung Quốc là điểm sáng nổi bật khi nhập khẩu 14.636 tấn, tăng tới 145,4%, trở thành thị trường lớn thứ hai của hồ tiêu Việt Nam.

Thái Lan cũng có lượng nhập khẩu tăng đột biến đạt 5.376 tấn, tăng 133,8% trong khi xuất khẩu sang UAE gần như đi ngang so với cùng kỳ, Ấn Độ giảm đáng kể 33,3%.

Tại châu Âu, lượng xuất khẩu hồ tiêu đạt 25.176 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ; trong đó, Hà Lan tăng mạnh 51,6%, phản ánh nhu cầu nhập khẩu và trung chuyển hàng hóa tích cực hơn, trong khi Đức giảm 30,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, tháng 5 Việt Nam đã nhập khẩu 8.745 tấn hồ tiêu, giá trị 49,8 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và 6,% về giá trị so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 38.086 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 217,8 triệu USD, tăng mạnh 69% về lượng và 60% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng này phản ánh nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến và tái xuất tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam duy trì ở mức cao, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam là trung tâm chế biến và thương mại hồ tiêu hàng đầu thế giới.

Về nguồn cung, Campuchia tiếp tục là thị trường cung cấp nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 54,6% tổng lượng nhập khẩu, với mức tăng đột biến 344,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai là Brazil, chiếm 29,1% tổng lượng nhập khẩu. Dù vẫn là nguồn cung quan trọng nhất ngoài khu vực Đông Nam Á, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil đã giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu từ Indonesia cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung nhập khẩu đổ về ồ ạt đã góp phần kéo giảm giá hồ tiêu trong nước.

Trong tuần qua, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá thu mua trong nước xuống còn 137.000-140.000 đồng/kg. Đây cũng là tuần sụt giảm thứ ba liên tiếp của thị trường nội địa.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước, xuống còn 140.000 đồng/kg. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, còn 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đồng Nai và Gia Lai không thay đổi so với tuần trước, tiếp tục được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Diện tích trồng quế tại xã Thượng Long (Phú Thọ). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Ngoài hồ tiêu, xuất khẩu quế cũng ghi nhận tăng trưởng dù nhu cầu thị trường có sự biến động. Tính đến hết tháng 5, Việt Nam xuất khẩu 48.686 tấn quế, kim ngạch đạt 124,3 triệu USD, tăng nhẹ 2% về lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á vẫn là khu vực tiêu thụ quế lớn nhất của Việt Nam, chiếm 67,8% tổng lượng xuất khẩu nhưng đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Ấn Độ tiếp tục là thị trường dẫn đầu với mức tăng 9,8% so với cùng kỳ; Bangladesh tăng nhẹ 0,8%.

Ngược lại, xuất khẩu sang UAE và Trung Quốc giảm mạnh, lần lượt giảm 32,5% và 38,7%, phản ánh nhu cầu nhập khẩu suy yếu tại hai thị trường này.

Khu vực châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhất với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 22,4% tổng lượng xuất khẩu. Riêng thị trường Hoa Kỳ đạt 6.892 tấn, tăng 25,4%, tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn thứ hai của quế Việt Nam sau Ấn Độ.

Sự tăng trưởng tại châu Mỹ đã góp phần bù đắp đáng kể cho sự sụt giảm tại một số thị trường châu Á. Trong khi đó, xuất khẩu sang châu Âu giảm 15,5% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tại khu vực này vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Ngược lại, xuất khẩu sang châu Phi tăng 10,6%, tuy quy mô còn nhỏ nhưng đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng tích cực./.

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh giữa áp lực nguồn cung và logistics Trong tháng 3 Việt Nam xuất khẩu 30.638 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 26.190 tấn, tiêu trắng đạt 4.448 tấn; so với tháng 2/2026, lượng xuất khẩu tăng 119,3% và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2025.